Hunter Schafer trennte sich von Dominic Fike wegen Untreue

Hunter Schafer und ihr Euphoria-Co-Star Dominic Fike (28) waren knapp ein Jahr ein Paar. Nun plaudert die Schauspielerin in der Mittwochsfolge des Podcasts "Call Her Daddy" über ihre Beweggründe der Trennung im vergangenen Jahr. Sie sei das Handy des "3 Nights"-Sängers durchgegangen und habe ihn dabei ertappt, wie er ihr fremdgeht. "Ein Grund für das Ende der Beziehung war, dass ich zum ersten Mal betrogen wurde", erinnert sich Hunter. Sie gibt zu, dass sie "ein Bauchgefühl" hatte und deshalb in sein Handy schaute, worauf sie nicht besonders stolz sei.

Dies sei für Hunter eine tiefgreifende Erfahrung gewesen, die ihre Sichtweise auf Beziehungen und Selbstwert grundlegend verändert habe. Sie erklärt, dass Untreue letztlich nichts mit der betrogenen Person zu tun habe, sondern vielmehr mit den inneren Kämpfen und Schmerzen desjenigen, der betrügt. Obwohl sie verstanden habe, dass der Betrug nicht ihre Schuld war, sei es "sehr schwer" gewesen, sich damit abzufinden. Auch wenn die Trennung hart gewesen sei, betont die "The Ballad of Songbirds and Snakes"-Darstellerin, dass sie und Dominic immer noch gut miteinander auskommen.

Nach ihrer damaligen Trennung von Dominic enthüllte Hunter, dass sie bereits zuvor romantisch involviert gewesen war, und zwar mit niemand Geringerem als der Sängerin Rosalía (31). In einem Interview mit GQ bestätigte die Schauspielerin, dass sie und Rosalía Ende 2019 fünf Monate lang eine Beziehung geführt hatten. "Es wurde so viel spekuliert, und wir wollten es einfach hinter uns bringen", erzählte Hunter und fügte hinzu, dass die beiden damals enge Freunde geblieben waren und auch heute noch eine starke freundschaftliche Verbindung teilen.

Getty Images Hunter Schafer, Schauspielerin

Getty Images Dominic Fike, 2023

