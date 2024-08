Hunter Schafer schwärmt von ihrer Freundschaft mit Zendaya

Ohne ihre Rollen in Euphoria hätten sich Hunter Schafer und Zendaya Colemans (27) Wege vielleicht nie gekreuzt. Heute verbindet die beiden eine enge Freundschaft. Im Podcast "Call Her Daddy" spricht Hunter nun über ihre Anfänge bei "Euphoria" und ihr Kennenlernen mit der Dune-Darstellerin. Zendaya habe der damals noch unerfahrenen Schauspielerin sehr geholfen. "Zum Glück hatte sie schon einige Erfahrungen mit dem Ruhm gemacht. Wir standen uns schon sehr nahe, als wir uns in der ersten Staffel freundschaftlich ineinander verliebten", verrät das Model und ergänzt: "Sie ist bis heute eine meiner besten Freundinnen auf der Welt."

Zunächst sei sich Hunter nicht sicher gewesen, ob sie die Rolle annehmen wollte. Sie dachte, dass die Schauspielerei nicht ihre Berufung sei. "Ich habe keine Schauspielerfahrung. Ich habe keine Ahnung, was ich tue", gibt die "Die Tribute von Panem"-Darstellerin ihre damaligen Gedanken wieder. Nachdem sie trotzdem zum Vorsprechen für den Charakter Jules erschienen war, folgte die Erleichterung: "Das Tolle daran ist, dass sie im Grunde nur wollten, dass ich mich selbst spiele." Als sie die Zusage bekommen hatte, sorgte sich Hunter lediglich darum, ihren Eltern von ihrer Rolle als Transfrau zu erzählen. Beide Elternteile sind als Pastoren an einer christlichen Kirche tätig. "Ich musste meinen Eltern sagen, dass ich eine Fernsehserie mache und in der ersten Folge Analsex mit einem 45-Jährigen habe und mich in den Arm schneide", erinnert sich Hunter, die sich selbst als transgeschlechtliche Frau identifiziert.

Die Veröffentlichung der zweiten Staffel der beliebten Serie liegt nun schon mehr als zwei Jahre in der Vergangenheit. Doch das Warten auf eine Fortsetzung hat bald ein Ende! Das bestätigte die HBO-Drama-Chefin Francesca Orsi vor wenigen Wochen, wie unter anderem Quotenmeter berichtete: "Ich bin begeistert, dass wir bereit sind, im Januar mit der Produktion von 'Euphoria' zu beginnen. [...] Wir freuen uns darauf, diese neue Staffel von 'Euphoria' für die Fans zum Leben zu erwecken." Bisher ist nur bekannt, dass sowohl Zendaya als auch Sydney Sweeney (26) für die dritte Staffel ans "Euphoria"-Set zurückkehren werden.

