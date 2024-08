Religiöse Eltern: Sexszenen waren Hunter Schafer unangenehm

Hunter Schafer musste für "Euphoria" so einige intime Szenen drehen. Im Podcast "Call Her Daddy" verrät sie nun, wie unangenehm es war, ihrer Familie davon zu erzählen. Bereits in der ersten Folge hat ihre Figur, Jules, Sex mit Cal Jacobs, gespielt von Eric Dane (51), und fügt sich später im Verlauf der Episode auch noch selbst Verletzungen zu. Hunters Eltern, selbst Pastoren, mussten ihren südamerikanischen Gemeindemitgliedern erklären, dass ihre Tochter im Fernsehen eine solch kontroverse Rolle spielen würde. "Mein erster Gedanke war: 'Sie müssen das ihrer Gemeinde erzählen... die aus lauter netten, älteren, weißen Christen aus dem Süden besteht'", erzählt sie und fügt hinzu: "Ich fühle mich immer noch schlecht, weil das etwas ist, mit dem sie immer noch umgehen müssen."

Auch Sydney Sweeney (26), Hunters "Euphoria"-Kollegin, hat bereits öffentlich über das Thema gesprochen. In einem Interview mit Sunday Times erzählte sie, wie unangenehm es war, dass ihr Vater ohne Vorwarnung eine Episode der Show gemeinsam mit seinen Eltern anschaute. "Mein Vater und mein Großvater schauten nicht lange und verließen den Raum. Meine Großmutter hingegen ist eine große Unterstützerin von mir", erzählte Sydney. Sie drehte einige explizitere Sexszenen, in denen sie unter anderem oberkörperfrei zu sehen war. Die Dramaserie "Euphoria", die von Sam Levinson inszeniert wird und 2019 erstmals ausgestrahlt wurde, ist bekannt für ihre schonungslosen und provokanten Darstellungen von jugendlicher Sexualität und Drogenmissbrauch.

Durch ihre Rolle der Jules Vaughn gelang der 25-Jährigen der internationale Durchbruch. Nach der gehypten ersten Staffel stand sie auch für die zweite als die beste Freundin von Zendayas Charakter Rue vor der Kamera – die dritte Season soll ab Januar 2025 gedreht werden. Hunter konnte sich durch den Erfolg auch schon andere große Jobs an Land ziehen. So war sie als Tigris Snow im Hunger-Games-Prequel "Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds and Snakes" und neben Emma Stone in "Kinds of Kindness zu sehen.

Sky Atlantic Sydney Sweeney in der Serie "Euphoria"

Getty Images Hunter Schafer, "Euphoria"-Star

