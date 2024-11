Hunter Schafer und Simone Ashley posieren nackt für Pirelli

Für den berühmten und exklusiven alljährlichen Kalender des Reifenherstellers Pirelli ließen sich schon Stars wie Naomi Campbell (54) oder Ashley Graham (37) ablichten – jetzt waren Hunter Schafer und Simone Ashley (29) an der Reihe. Nur mit einem Blatt vor ihrem Körper posierte die Euphoria-Darstellerin elegant vor der Kamera. Mit einem verführerischen Blick saß sie im nassen Sand. Im Hintergrund waren der Strand und das Meer am Horizont zu sehen. Im August dieses Jahres postete Pirelli sogar ein Behind-the-Scenes-Foto, welches der Daily Mail vorliegt. Auf dem Einblick sah man Hunter vor dem Fotografen und einer Set-Assistenz posieren. Ebenso grazil modelte auch Schauspiel-Star Simone Ashley vor der Kamera.

Die Bridgerton-Bekanntheit zeigte ihre natürlichen Locken und präsentierte diese in Kombination mit einem sinnlich-scharfen Blick in die Kamera. Ihr Körper war dabei nur halb von einem beigefarbenen Body überdeckt. Mit einer Hand deckte die 29-Jährige gezielt ihre Brüste ab. Das Endergebnis des Fotoshootings war ein aufregendes Schwarz-Weiß-Bild. Im Mai und Juni fanden die Aufnahmen in Studios in Miami statt, auch hier zeigten zusätzliche Fotos einen Blick hinter die Kulissen. Für das perfekte Endergebnis spielten im Hintergrund viele verschiedene Menschen eine Rolle.

Der Pirelli-Kalender folgt einer langen Tradition, denn seit 1964 werden die Stars exklusiv abgelichtet. Der Kalender geht allerdings nicht in den Verkauf, sondern wird an Celebrities und Pirelli-Kunden verschenkt – und auch die Stückzahl ist begrenzt. Vor seinem Imagewechsel im Jahr 2017 war die Pirelli-Eigenproduktion ein Synonym für leicht bekleidete Frauen und knisternde Fotoshootings. Zur heutigen Zeit macht es sich das Unternehmen zur Aufgabe, eine feministische Aufmachung umzusetzen und Frauen nicht nur in knappen Klamotten zu sexualisieren, sondern Eleganz und Schönheit in jeder Form zu kommunizieren.

Getty Images Simone Ashley im Juni 2024

Getty Images Hunter Schafer, "The Hunger Games: The Ballad Of Songbirds & Snakes", November 2023

