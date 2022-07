Zazie Beetz: Mit diesem Hollywood-Star will sie arbeiten

Zazie Beetz (31) hat noch einiges vor! Die gebürtige Berlinerin ist inzwischen in den USA ein großer Star. Der Durchbruch gelang ihr durch ihre Hauptrolle in der US-amerikanischen Fernsehserie "Atlanta". Daraufhin war sie neben Ryan Reynolds (45) in Deadpool 2 zu sehen. Außerdem spielte sie im Film Joker neben Joaquin Phoenix (47) mit. Zazie stand also bereits mit den ganz Großen in Hollywood vor der Kamera. Promiflash hakte bei ihr nach, mit wem sie noch gerne einen Film drehen würde...

Aktuell wird fleißig die Werbetrommel für den neuen Film Bullet Train, in dem Zazie mitspielt, gerührt. Der Streifen startet am 4. August in den deutschen Kinos. Neben Brad Pitt (58), Aaron Taylor-Johnson (32) und Co. traf Promiflash auf der Deutschlandpremiere des Films auch Zazie Beetz. Im Interview verriet sie, dass sie sich wünscht, in Zukunft mit einer ganz bestimmten Schauspielerin einen Film zu drehen. "Penelope Cruz (48) – sie ist so talentiert, ich würde gerne von ihr lernen", meinte die 31-Jährige.

Diese Möglichkeit wird sicherlich nicht lange auf sich warten lassen, immerhin ist Zazie in Hollywood schon super vernetzt. Bei den Dreharbeiten zu "Bullet Train" habe sie sich wie zu Hause gefühlt, erzählte sie außerdem. Den Regisseur David Leitch (46) kannte sie bereits von "Deadpool 2" und mit Brian Tyree Henry (40) stand sie für "Atlanta" vor der Kamera. "Es war daher direkt familiär", verriet Zazie.

Getty Images Zazie Beetz, David Leitch, Kelly McCormick, Joey King, Brian Tyree Henry, Brad Pitt und Aaron Taylor

Getty Images Penelope Cruz, Schauspielerin

Getty Images Zazie Beetz und Joaquin Phoenix in Venedig, Italien

