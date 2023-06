So schön strahlen die Stars beim Tribeca Film Festival 2023!

Nur kurz nach den glamourösen Festspielen in Cannes ist es nun Zeit für ein weiteres wichtiges Event Hollywoods: Das Tribeca Film Festival! Vom 7. bis zum 18 Juni werden im Rahmen der Veranstaltung in New York so einige brandneue Streifen sowie TV-Shows und andere Medien präsentiert. Außerdem werden auch reichlich Preise verliehen. Bei der Eröffnung des Festivals standen zahlreiche Promis auf der Gästeliste – und schmissen sich dafür auch ordentlich in Schale!

Am Mittwochabend tummelten sich zahlreiche Stars auf dem roten Teppich in Manhattan, um den Start des rund zweiwöchigen Events zu feiern. Mit dabei war unter anderem Vanessa Hudgens (34). Die frisch verlobte Schauspielerin erschien in einem eleganten Strickkleid mit langen Armen und sexy Cut-outs an den Seiten. Auch Pitch Perfect-Star Brittany Snow (37) zeigte sich von ihrer besten Seite: Sie trug ein blaues Glitzerkleid mit Schlitz. Nick Jonas (30) legte einen Hammer-Auftritt hin: Der "Jealous"-Interpret wählte einen grauen Anzug, zu dem er ein lässiges weißes T-Shirt und Sneaker kombinierte.

Deadpool-Darstellerin Zazie Beetz (32) zog wohl ein paar mehr Blicke auf sich: Die Beauty strahlte in einem knappen Tuch-Oberteil, wozu sie einen durchsichtigen Rock mit einem Mini-Slip trug. Mark Ruffalo (55) hingegen legte Wert auf etwas Klassisches und schlenderte in einem dunklen Anzug und legerem, grauen Oberteil über den Red Carpet. Ihm gleich machte es Noah Centineo (27) – er posierte in einem coolen, grauen Anzug.

Getty Images Mark Ruffalo beim Tribeca Film Festival im Juni 2023

Getty Images Zazie Beetz beim Tribeca Film Festival im Juni 2023

Getty Images Noah Centineo beim Tribeca Film Festival 2023

