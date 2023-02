"Deadpool 3": Diese Stars spielen bei der Fortsetzung mit

Darüber dürften sich Marvel-Fans sicher freuen! Ryan Reynolds (46) wird bald wieder in die Rolle des Wade Wilson alias Deadpool schlüpfen. Die Dreharbeiten für den dritten Teil der erfolgreichen Superhelden-Filmreihe sollen demnächst starten. Schon im vergangenen Jahr war verkündet worden, dass Hugh Jackman (54) bei dem Streifen als Wolverine zurückkehren wird. Ryan bekommt aber auch Unterstützung von weiteren hochkarätigen Stars – diese Schauspieler sind bei "Deadpool 3" dabei!

Jeder Superheld braucht einen Rivalen – bei "Deadpool" wird es im nächsten Teil offenbar einen weiblichen Bösewicht geben. Wie HollywoodLife berichtete, wurde dafür bereits The Crown-Darstellerin Emma Corrin engagiert. Auch bekannte Gesichter schlüpfen wieder in ihre Heldenkostüme: Josh Brolin (55) wird als Cable zurückkehren und Zazie Beetz (31) übernimmt zum zweiten Mal die Rolle der Domino.

Offenbar müssen sich die Kino-Fans aber noch etwas gedulden. Der Film soll erst am 8. November 2024 Premiere feiern – rund sechs Jahre nach dem zweiten Part. Comicbuch-Autor Rob Liefeld hatte 2020 verkündet, dass die Produktionsfirma sich erst auf andere Projekte hatte konzentrieren müssen: "Für mich ist 'Deadpool 3' momentan keine große Priorität. Ich würde also in nächster Zeit nicht darauf warten", hatte er gegenüber dem Comic-Blog io9 erklärt.

Getty Images Die Schauspielerin Emma Corrin

Getty Images Ryan Reynolds, Schauspieler

Getty Images Zazie Beetz im März 2022

