Starttermin von Reality-Spin-off "Prominent verwandt" steht

Jetzt ist es offiziell: Das neue Realityformat "Prominent verwandt" bekommt einen festen Platz im Programm. Wie RTL bekannt gab, erscheint die erste Folge am 10. November 2026 um 0 Uhr beim Streamingdienst. Das Konzept: Sieben prominente Eltern-Kind-Duos ziehen gemeinsam in eine Villa in Südafrika und müssen dort unter Beweis stellen, wie gut sie als Familie und als Team funktionieren. Zum Cast gehören Yeliz Koc (32) und ihr Vater Savaş sowie Anya Elsner (22) und ihre Mutter Katrin. Auch Danni Büchner (48) tritt gemeinsam mit ihrer Tochter Jada Karabaş an. Thorsten Legat (57) stellt sich der Herausforderung mit seinem Sohn Nico Legat (28). Komplettiert wird die Gruppe durch Jana-Maria Herz (34) und Eva-Maria Herz, Kevin Schäfer und Michaela Schäfer sowie Michael Klotz (28) und Micha Klotz. Damit treffen in der neuen Show ganz unterschiedliche Familiengeschichten und Beziehungen aufeinander.

Langeweile dürfte in der Villa nicht aufkommen. In verschiedenen Familienspielen kämpfen die Duos um Schutz vor der jeweils nächsten Nominierung. Bei den Gruppenspielen geht es dagegen um das große Ganze: Dort steht die mögliche Gewinnsumme von bis zu 100.000 Euro auf dem Spiel. Doch in "Prominent verwandt" steht nicht allein der Wettbewerb im Mittelpunkt. In der sogenannten Familienzeit soll Raum für persönliche Gespräche entstehen – über die gemeinsame Vergangenheit, über alte Verletzungen und über Konflikte, die bis heute nicht geklärt sind. Insgesamt umfasst die erste Staffel elf Episoden, zu denen auch eine Reunion gehört. Nach dem Auftakt erscheint immer dienstags ab 0 Uhr eine neue Folge auf RTL+. Bis zum Wiedersehen müssen sich die Zuschauer allerdings etwas länger gedulden: Die Reunion ist für den 19. Januar 2027 angekündigt und soll die Ereignisse der Staffel noch einmal aufgreifen.

Gesprächsstoff dürften einige der Paarungen mitbringen. Yeliz und Savaş hatten über Jahre hinweg nur wenig Kontakt. Anya und Katrin näherten sich erst wieder an, nachdem der Kontakt zwischen ihnen zuvor abgebrochen war. Auch Thorsten und Nico wollen nach schwierigen Jahren und mehreren Kontaktabbrüchen einen neuen Anfang wagen. Schon Monate vor der Ausstrahlung machten zudem Gerüchte rund um Nico die Runde. So wurde spekuliert, er könnte seiner Freundin während der Dreharbeiten mit einer anderen Frau fremdgegangen sein. In den Mittelpunkt der Spekulationen geriet dabei ausgerechnet seine Mitstreiterin Anya. Ob die Gerüchte in "Prominent verwandt" überhaupt aufgegriffen werden und in welcher Form sie möglicherweise eine Rolle spielen, geht aus den aktuellen Informationen von RTL zum Starttermin ebenfalls nicht hervor.

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RTL Kandidaten von "Prominent verwandt", 2026

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Imago Yeliz Koc bei der Premiere von Love Island VIP im Cinenova Kino in Köln, 03.09.2025

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IMAGO / BOBO Nico und Thorsten Legat, August 2025