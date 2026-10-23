Kylie Jenner nur Ersatz bei VS-Show? Jetzt wehrt sie sich

Kylie Jenner (29) sorgte am 18. Oktober für eine der größten Überraschungen der Victoria's Secret Fashion Show: Die Unternehmerin feierte ihr Laufstegdebüt und durfte dabei den heiß begehrten Fantasy Bra präsentieren. Im Publikum verfolgten ihre Mutter Kris Jenner (70) und ihr Freund Timothée Chalamet (30) den großen Moment. Kurz nach dem Auftritt kursierte im Netz allerdings eine Theorie: Kylie sei nur kurzfristig als Ersatz eingesprungen, weil Gisele Bündchens (46) Fußverletzung bekannt geworden war. Dieser Darstellung widersprach der Realitystar jetzt selbst. In ihrem Behind-the-Scenes-Vlog, den sie rund um die Probe am 16. Oktober aufnahm, machte sie deutlich, dass die Anfrage des Dessousriesen schon deutlich früher gekommen sei. Das Angebot habe sie bereits "vor Monaten" erreicht, erklärte die Unternehmerin. Von einer Last-Minute-Lösung kann demnach keine Rede sein.

Auch datierte Aufnahmen sprechen gegen einen kurzfristigen Einsatz. In einem auf Instagram veröffentlichten Clip ist zu sehen, wie Kylie den fertiggestellten Fantasy Bra bereits am 5. Oktober zum ersten Mal anprobiert – also lange bevor die Fotos von Gisele mit Krücken auftauchten. Dass sie sich selbst ins Gespräch gebracht habe, wies die Gründerin ebenfalls zurück: "Es ist nicht so, dass ich mich selbst gemeldet und gesagt hätte: 'Hey, kann ich den BH tragen?' Sie sind auf mich zugekommen", betonte sie in ihrem Vlog. Das Schmuckstück selbst hat es in sich: Mit 18-karätigem Gold und 4.410 Diamanten besetzt, wurde es in mehr als 1.000 Arbeitsstunden von 15 Fachleuten gefertigt. Rund 50 Millionen Dollar ist das Teil wert und damit das bisher teuerste Modell dieser Art. Kreativchef Adam Selman erklärte die Wahl gegenüber Vogue damit, dass Kylie weit über einzelne Bereiche wie Mode, Kultur und Fernsehen hinausreiche und ideal zu einer Show passe, die als großes Entertainment gedacht sei.

Gisele Bündchen prägte die Victoria's Secret Fashion Show viele Jahre lang. Nach ihrem Debüt 1999 präsentierte sie im Jahr 2000 den "Red Hot Fantasy Bra", der damals 15 Millionen Dollar wert war. Seit 2006 lief sie nicht mehr für das Label; 2015 beendete sie ihre Laufstegkarriere. Am 16. Oktober wurde das Model in Miami mit Krücken und einem medizinischen Stiefel fotografiert. Da Gisele außerdem in zwei vorproduzierten Videos der diesjährigen Show zu sehen war und darin ankündigte, man werde "sehr bald mehr von ihr sehen", wurde vermutet, dass sie die eigentlich vorgesehene Trägerin des Fantasy Bra gewesen sei. Für Kylie hatte die Einladung hingegen eine ganz persönliche Bedeutung: "Das ist etwas ganz Besonderes. Ich bin mit der Victoria's Secret Fashion Show aufgewachsen, und natürlich – wie könnte irgendjemand da Nein sagen? Ich bin dankbar, dass ich das erleben darf", schwärmte sie in ihrem Vlog.

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Getty Images Kylie Jenner auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles

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Getty Images Kylie Jenner bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles

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Getty Images Gisele Bündchen 2006 bei der Victoria's Secret Fashion Show