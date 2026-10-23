Konzertabsage: Charli XCX hat "Stimme komplett verloren"

Charli XCX (34) muss ihre US-amerikanischen Fans enttäuschen: Ihr für den 22. Oktober 2026 geplanter Auftritt in Glendale, Arizona, fällt aus. Wie die Sängerin jetzt in ihrer Instagram-Story mitteilt, ist sie krank – damit entfällt der vorletzte US-Termin ihrer "Music, Fashion, Film"-Tour. Charli erklärt, sie habe während der laufenden Konzertreihe wiederholt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. "Nun habe ich meine Stimme komplett verloren", schreibt sie und fügt hinzu: "Ich stecke körperlich und emotional absolut alles, was ich habe, in meine Auftritte, und es bricht mir das Herz, dass ich morgen nicht bei euch sein kann."

Nach eigenen Angaben habe ihr Team versucht, einen Ersatztermin für Ticketbesitzer auf die Beine zu stellen – ohne Erfolg. Ein neuer Auftritt ließ sich zwar nicht organisieren, Charli verspricht aber, in Zukunft in den Bundesstaat zurückzukehren. Bei den betroffenen Fans entschuldigt sich die Musikerin ausdrücklich: "Noch einmal: Es tut mir leid für die Engel, die geplant hatten, morgen dabei zu sein. Ich weiß, wie viel Zeit, Planung und Sorgfalt es erfordert, zu Konzerten zu kommen, und ich schätze die Unterstützung aller unendlich." Am Finale ihrer USA-Tour will sie nach aktuellem Stand weiterhin festhalten. "Ich ruhe mich jetzt vor der letzten Show in Vegas aus. Ich möchte wieder auf der Bühne stehen und diese Tour gemeinsam mit euch beenden", heißt es in ihrem Statement.

Nach der finalen Show in Las Vegas ist für die "Music, Fashion, Film"-Tour erst einmal Pause angesagt. Erst im Februar 2027 soll es mit sechs Konzerten in Europa weitergehen. Auf dem Plan stehen Stopps in Dublin, Glasgow, Manchester, London und Amsterdam, bevor die Tour am 24. Februar in Paris endet. Die überschaubare Zahl der Termine und der Schwerpunkt auf Großbritannien und Irland hatten bei manchen Anhängern, insbesondere in Deutschland, für herbe Enttäuschung gesorgt. Charli machte damals jedoch klar, dass sie sich ganz bewusst gegen eine umfangreichere Europatour entschieden habe.

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Getty Images Charli XCX auf der Paris Fashion Week, 2026

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Getty Images Charli XCX bei der Met Gala 2026 in New York

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Getty Images Charli XCX, Sängerin