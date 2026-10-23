Nicht drüber hinweg: Ryan Wöhrl weint wegen Lina-Trennung

Ryan Wöhrl hat das Ende seiner Beziehung zu Lina Baumann offenbar noch immer nicht hinter sich gelassen. Nachdem die beiden ihr Liebes-Aus im Sommer öffentlich gemacht hatten, gibt Ryan seinen Followern nun auf Instagram einen besonders emotionalen Einblick in sein Seelenleben. In mehreren Storys spricht Ryan über seinen anhaltenden Trennungsschmerz, in einem Clip ist er sogar weinend im Auto zu sehen. Eigentlich habe er gedacht, bei der Verarbeitung inzwischen ein gutes Stück vorangekommen zu sein. Doch manche Momente würfen ihn unerwartet zurück und holten alte Gefühle wieder an die Oberfläche. Auch fünf Monate nach der Trennung kämpft Ryan demnach noch immer mit den Folgen der gescheiterten Beziehung. Auf Instagram gesteht er ehrlich: "Mir geht es gerade emotional nicht besonders gut, und ich glaube, ich darf das auch einfach mal ehrlich sagen, ohne mich dafür rechtfertigen zu müssen."

Die vergangene Beziehung bezeichnet Ryan als eine der intensivsten Erfahrungen seines Lebens. Erst in den vergangenen Monaten habe er wirklich begriffen, was diese gemeinsame Zeit in ihm ausgelöst und wie sehr sie ihn geprägt habe. Sein Heilungsprozess verlaufe dabei keineswegs geradlinig: An manchen Tagen werde ihm schlicht alles zu viel, und er müsse sich mit Gefühlen auseinandersetzen, die er vorher gar nicht gekannt habe. Solche Rückschläge seien für ihn jedoch kein Zeichen dafür, dass er insgesamt keine Fortschritte mache. Dass er sich zum ersten Mal überhaupt selbst beim Weinen gefilmt hat, falle ihm nach eigenen Angaben alles andere als leicht. Trotzdem möchte er seine Community nicht nur an den schönen Momenten teilhaben lassen. Seine Absicht stellt er in seiner Instagram-Story klar: "Ich teile das nicht, um Mitleid zu bekommen oder Aufmerksamkeit zu generieren. Ich möchte einfach ehrlich sein und zeigen, dass hinter den schönen Momenten auch Gefühle stecken, die man nicht immer nach außen trägt."

Ryan und Lina, die im Netz auch als Linuschka bekannt ist, hatten ihr Beziehungsende im Sommer publik gemacht. Wie eng ihre Verbindung zuvor gewesen war, zeigte sich auch an einem sehr persönlichen Liebesbeweis: Während ihrer Beziehung ließen sich beide jeweils ein Tattoo für den anderen stechen. Die Influencerin ließ ihres nach der Trennung bereits entfernen. Auch Ryan möchte die Erinnerung auf seiner Haut nicht behalten. Vor rund sechs Wochen dokumentierte dann auch der Realitystar auf Instagram seinen ersten Termin zur Laserbehandlung, mit der sein Erinnerungsstück nach und nach verschwinden soll. Obwohl ihn die Trennung derzeit erneut stark mitnimmt, sieht sich der Realitystar weiterhin auf dem Weg der Heilung. Er wolle lernen, sich selbst mit demselben Verständnis zu begegnen, das er auch anderen Menschen entgegenbringen würde.

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Instagram / ryanwoe Ryan Wöhrl, Oktober 2026

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Instagram / linuschka Linuschka, Influencerin

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Instagram / linuschka Realitystars Ryan Wöhrl und Lina Baumann, Dezember 2025