Nicht streng genug: Kim Kardashian bereut Erziehungsstil

Kim Kardashian (46) ist nicht nur Realitystar und Unternehmerin, sondern auch Mutter von vier Kindern. North (13), Saint (10), Chicago (8) und Psalm (7) stammen allesamt aus ihrer Ehe mit Kanye West (49), mit dem sie schon einige Jahre nicht mehr zusammen ist. In einer Folge von "The Kardashians" gab sie bereits 2024 zu, dass sie in der Erziehung manches anders angehen würde. "Manchmal denke ich: 'Verdammt, ich wünschte, ich könnte alles noch einmal machen.' Das Einzige, was ich tun würde, wäre, von Anfang an so streng zu sein", erklärte sie in der Show. Heute beschreibt sich die vierfache Mutter selbst als "mäßig streng", gleichzeitig aber auch als "äußerst geduldig und liebevoll". Dass ihr die Aufgabe als Mutter trotz aller Zweifel unglaublich viel bedeutet, betont sie dabei immer wieder.

Kim liebt es Mutter zu sein, wie sie bereits 2023 im Podcast "On Purpose With Jay Shetty" verriet. Sie nannte das Muttersein "den lohnendsten Job der ganzen Welt". Dennoch sei es auch ein sehr chaotischer Alltag mit vier Sprösslingen im Haus, und sie sei oft erschöpft. "Alle sagen, die Tage seien lang und die Jahre kurz, und diese Aussage könnte nicht wahrer sein", erzählte sie mit Humor. Besonders die Fahrten zur Schule am Morgen fordern sie offenbar heraus, weil jedes Kind zu einer anderen Zeit los möchte oder etwas anderes braucht. Kim verglich sich deshalb mit einer Helferin beim Boxenstopp eines Rennfahrers. Nach eigenen Angaben beschäftigt sie fünf Nannys, allerdings sei immer nur eine auf einmal im Einsatz.

Dass sie sich so viel außerhäusliche Hilfe leisten kann, sorgte im Netz schon öfter für Kritik. Doch Kim hält eisern dagegen an. "Die Leute sagen schnell: 'Oh, aber du hast Nannys und Hilfe.' Und ich denke einfach, dass ich, egal wie viel Hilfe ich habe, im Grunde vier Kinder allein großziehe", erklärte sie 2024 im Podcast "What in the Winkler?". Nach sieben Ehejahren hatte die Beauty-Unternehmerin 2021 die Scheidung von Kanye eingereicht, seitdem wachsen die vier Kinder bei getrennten Eltern auf.

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Imago Kim Kardashian beim Formel-1-Grand-Prix von Singapur 2026 auf dem Marina-Bay-Stadtkurs

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Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihren Kindern Chicago, Saint und North

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Getty Images Kim Kardashian beim Opening des Lucas Museum of Narrative Art in Los Angeles, 19. September 2026