Nach Presley Gerbers Tod: Personal kündigt reihenweise

Der Tod von Presley Gerber (†27) hat anscheinend Konsequenzen für die Einrichtung, in der das Model seine letzten Stunden verbrachte. Wie TMZ berichtet, gibt es in der betreuten Wohneinrichtung Resolutions Living in Santa Monica seit Presleys Tod am 20. September 2026 einen Personalschwund. So sollen mindestens vier Angestellte seit dem mutmaßlichen Überdosisfall gekündigt haben. Unter ihnen befanden sich mehrere Betreuungskräfte und möglicherweise auch ein Mitglied des Küchenpersonals. Der Sohn von Cindy Crawford (60) und Rande Gerber (64) war nur kurze Zeit nach seiner Einweisung leblos in der Einrichtung entdeckt worden. Doch es gibt nicht nur Schwund beim Personal: Auch zahlreiche Bewohner sollen die Unterkunft nach der Tragödie verlassen haben.

Einige Personen aus dem Personal sollen Bewohner sogar aktiv dazu ermutigen, sich nach einer anderen Unterkunft umzusehen. Anonyme Quellen berichten von einer angespannten Lage. Die Arbeitsmoral sei seit Presleys Tod stark gesunken und sehr schlecht. Diese Probleme sollen allerdings nicht erst durch den Vorfall entstanden sein. Schon seit rund einem Jahr habe sich die Stimmung verschlechtert. Resolutions Living soll demnach wiederholt Menschen aufgenommen haben, die eine deutlich intensivere Betreuung benötigt hätten – darunter Personen in schweren psychischen Krisen oder unter Drogeneinfluss. Die mutmaßliche Überdosis des Models sei für viele Angestellte dann der ausschlaggebende Grund gewesen, die Einrichtung endgültig zu verlassen. Der Betreiber Dr. Reza Nabavi reagierte bislang nicht auf eine Anfrage des Portals.

Rund um die Aufnahme des Models stehen weitere prekäre Vorwürfe im Raum. Presleys Suchtbegleiter soll die Einrichtung vorab darüber informiert haben, dass er unter Drogeneinfluss stehe – dennoch habe Resolutions Living seiner Unterbringung zugestimmt. Dem Portal liegt nach eigenen Angaben zudem ein Video vor, das ihn wenige Stunden vor seinem Tod in der Einrichtung zeigt. Darauf mache er den Eindruck, unter dem Einfluss von Substanzen zu stehen. So ein Vorfall wäre nicht der erste seiner Art in dieser Einrichtung: Im Februar rückte die Polizei wegen einer anderen mutmaßlichen Überdosis aus, eine Bewohnerin konnte damals wiederbelebt werden. Die Ermittlungen zu Presleys Tod dauern weiter an. Der Fall wird nach wie vor als mutmaßliche Überdosis behandelt, eine offizielle Todesursache steht bislang nicht fest. Parallel dazu war Resolutions Living nach Presleys Tod auch ins Visier der kalifornischen Gesundheitsbehörde DHCS geraten.

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Imago Presley Gerber beim Teen-Vogue-Event in Malibu, September 2016

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Getty Images Presley Gerber, Cindy Crawford und Rande Gerber, März 2024

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Getty Images Presley und Kaia Gerber