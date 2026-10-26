"hundkatzemaus"-Tierexpertin Franziska trauert um Verlobten

Traurige Nachrichten von Franziska Knabenreich: Die bekannte Tierexpertin aus der VOX-Sendung "hundkatzemaus" muss den plötzlichen Tod ihres Verlobten Roy John Scannell verkraften. Er verstarb im Oktober völlig unerwartet in seiner Wahlheimat in den Niederlanden mit nur 41 Jahren. Auf Instagram machte die 46-Jährige den schweren Verlust nun öffentlich und verabschiedete sich mit emotionalen Zeilen von ihrem Partner. Franziska bezeichnete Roy als ihren Lieblingsmenschen, ihren Felsen und ihren besten Freund. Ihr Verlobter werde für immer einen festen Platz in ihrem Herzen behalten. Seine Liebe, sein Lachen und all die besonderen Momente, die sie miteinander erlebten, werde sie für immer in sich tragen, betonte die TV-Bekanntheit weiter. Mit den berührenden Worten wandte sie sich an ihre Follower, die ihr in zahlreichen Kommentaren tiefes Beileid und Zuspruch aussprachen.

Roy stammte ursprünglich aus Fountainstown im irischen County Cork. In ihrem Abschied dachte Franziska deshalb auch intensiv an die Angehörigen ihres Verlobten. In Gedanken sei sie bei seinen Eltern Linda und Frank, seinen Brüdern Peter und Paul sowie der gesamten Familie. Sie betonte, wie unendlich sie Roy vermisse und ihn für immer lieben werde. In ihrer Story teilte die Tierliebhaberin zudem weitere private Erinnerungsfotos. Eine Aufnahme zeigt das Paar gemeinsam auf dem Sofa, liebevoll umringt von ihren drei Hunden. Dazu hielt Franziska fest, dass dies das letzte Mal gewesen sei, als Roy bei ihr verweilte. Die Aufnahmen geben einen intimen Einblick in das gemeinsame Leben, das maßgeblich von der geteilten Liebe zu den Vierbeinern geprägt war.

Auch die Hunde der TV-Bekanntheit scheinen zu spüren, dass Roy nicht mehr da ist, wie Franzsika betont. Darüber hinaus veröffentlichte sie das Gedicht "Wenn Liebe bleibt", das beschreibt, welchen Platz ein verstorbener Mensch weiterhin im Herzen der Hinterbliebenen einnimmt. Besonders die Passage, dass man nicht mehr dort sei, wo man gesehen werde, sondern immer dort, wo man geliebt werde, teilte die Hundebesitzerin mit ihrer Community. Seit vielen Jahren steht Franziska für "hundkatzemaus" vor der Kamera und widmet sich tierischen Themen, während sie ihr Privatleben bislang weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushielt.

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franziskaknabenreich Moderatorin Franziska Knabenreich mit ihrem Verlobten Roy John Scannell (†41)

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Imago Franziska Knabenreich zu Gast in der Talkshow BEMBEL & GEBABBEL in Frankfurt am Main, September 2020

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Imago Franziska Knabenreich bei der VITA Charity Gala im Kurhaus Wiesbaden, Oktober 2023

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