Dylan und Cole Sprouse sind nicht einzigen Twins in Familie

Dylan Sprouse (34) und sein Zwillingsbruder Cole (34) sind offenbar nicht die einzigen Zwillinge in ihrer Familie. Im "Wildmen Podcast" erzählte Dylan, dass er bei der Recherche zu seinem Stammbaum innerhalb von nur vier Generationen auf insgesamt sieben Zwillingspaare gestoßen sei. Mithilfe des Genealogieprogramms Ancestry entdeckte der "Hotel Zack & Cody"-Star außerdem eine ungewöhnliche Verbindung: Die Familienlinien seiner Mutter und seines Vaters sollen bereits im 19. Jahrhundert zusammengeführt worden sein, bevor seine Eltern sie viele Jahre später erneut vereinten. Seinen Fund brachte Dylan im Podcast drastisch auf den Punkt: "Um es kurz zu machen: Cole und ich sind Kinder von Inzest." Die für ihn "verdammt verrückten" Erkenntnisse wollte er auch seinem Zwillingsbruder mitteilen. Cole reagierte am Telefon allerdings wenig begeistert auf die überraschende Familiengeschichte und beendete das Gespräch kurzerhand.

Die doppelte Verbindung der Familienlinien soll bis in die Zeit des kalifornischen Goldrauschs zurückreichen. Dylans Recherchen zufolge lebten damals beide Familienzweige in derselben Region und wurden durch eine Heirat miteinander verbunden. Danach gingen ihre Wege zunächst wieder auseinander, bevor sie durch die Eltern der Brüder erneut zusammengeführt wurden. Bei der Suche nach seinen Wurzeln stieß Dylan außerdem auf zahlreiche Verwandte aus der weit verzweigten Familie seines Vaters, von deren Existenz er offenbar zuvor nichts gewusst hatte. Mit einigen nahm er Kontakt auf, um Informationen auszutauschen und Unterschiede zwischen den überlieferten Familiengeschichten aufzudecken. Besonders überrascht war er von einer weiteren Entdeckung: Die Onkel seines Vaters waren eineiige Zwillinge. "Ich dachte immer, eineiige Zwillinge oder Zwillinge im Allgemeinen kämen nur von der Seite meiner Mutter", erklärte der ehemalige Kinderstar.

Wie ungewöhnlich er die Häufung von Zwillingen in seiner Familie findet, stellte Dylan im Gespräch noch einmal klar. "Wir hatten sieben Zwillingspaare in vier Generationen. Das ist verrückt", betonte der Schauspieler im Podcast. Für die auffällige Anzahl hatte er mit schwarzem Humor auch gleich eine eigene Erklärung parat: "Und der Grund, warum wir so viele Zwillinge haben, ist, dass es sich um dieselbe Familie handelt!" Doch Dylan machte sich nicht nur mit diesem Spruch über die ungewöhnliche Entdeckung in seinem Stammbaum lustig. Der Unternehmer scherzte auch, dass ihm immerhin noch keine Schwimmhäute zwischen den Zehen gewachsen seien. Ob Cole sich nach seinem abrupt beendeten Telefonat doch noch näher mit den Rechercheergebnissen seines Bruders auseinandersetzte, ist nicht bekannt. Dylan ließ offen, ob die Zwillinge, die heutzutage immer noch manchmal verwechselt werden, später noch einmal gemeinsam über die überraschenden Verbindungen in ihrer Familiengeschichte sprachen.

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Getty Images Cole Sprouse und Dylan Sprouse, Schauspieler

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Getty Images Dylan Sprouse bei der Weltpremiere von "The Devil Wears Prada 2", April 2026

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Getty Images Cole Sprouse bei der Met Gala 2022