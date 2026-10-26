Jeffrey Epstein köderte mächtige Männer mit Luxus und Geld

Jeffrey Epstein (†66) soll sich mit seinem Vermögen den Weg in die höchsten Kreise der Gesellschaft gebahnt haben. Privatjets, teure Annehmlichkeiten und ein Leben im Luxus brachten den 2019 verstorbenen Unternehmer laut TMZ in die Nähe einiger der reichsten und einflussreichsten Männer der Welt. Zu seinem Umfeld zählten demnach unter anderem der frühere US-Präsident Bill Clinton (80), Microsoft-Mitgründer Bill Gates (70) und Alan Dershowitz, einst Rechtsprofessor in Harvard. Dass ihm dies gelang, ist besonders beachtlich, wenn man den Werdegang des Unternehmers kennt: Jeffrey kam am 20. Januar 1953 zur Welt und starb am 10. August 2019. Sein Aufstieg verlief ungewöhnlich: Ein Studium hatte er abgebrochen, und auch seine sozialen Fähigkeiten waren laut TMZ eher begrenzt. Dennoch gelang es ihm, Verbindungen zu außergewöhnlich wohlhabenden und einflussreichen Persönlichkeiten zu knüpfen.

Der Darstellung des Portals zufolge beruhte sein gesellschaftlicher Einfluss weniger auf persönlichem Charisma als vielmehr auf seinem Geld und dem exklusiven Lebensstil, an dem er andere teilhaben ließ. Wie genau es Jeffrey gelang, solche Persönlichkeiten für sich einzunehmen und dauerhaft an sich zu binden, nimmt nun eine neue Dokumentation in den Blick. "TMZ Studios Presents Jeffrey Epstein: The Devil's Rolodex" wird aktuell vom Portal beworben und beschäftigt sich mit den Privilegien, die der Unternehmer anderen in Aussicht stellte und mit denen er sich auf diese Weise ein beachtliches Netzwerk aufbaute. Wer in seiner Nähe war, konnte an diesem Leben teilhaben – an den Reisen, den Häusern, den Kontakten. TMZ beschreibt das Vorgehen des Unternehmers als eine gezielte Täuschungsstrategie. Geld, Flüge im Privatjet und kostspielige Extras hätten ihm dabei geholfen, Nähe zu prominenten und mächtigen Männern aufzubauen.

Wer einmal Teil dieses Kreises war, wurde dem Portal zufolge mit Vorteilen umworben, die ein normales Leben nicht bietet. Doch nicht nur Luxus soll zu Jeffreys Mitteln gehört haben: Laut TMZ griff er wiederholt auch zur Erpressung, um seine Position abzusichern. Konkrete Fälle oder Belege dafür nennt das Portal allerdings nicht. Genau diesen Methoden geht die Dokumentation, die exklusiv auf YouTube abrufbar ist, nach. Sie soll untersuchen, mit welchen Mitteln sich der Unternehmer, der keinen klassischen Werdegang mitbrachte, über Jahre hinweg Zugang zu einer Welt verschaffte, die ihm eigentlich verschlossen gewesen wäre.

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Imago Jeffrey Epstein in einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto

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United States Department of Justice Jeffrey Epstein und Bill Gates auf einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto aus den Epstein-Akten

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Imago Bill Clinton spricht mit Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell bei einer Veranstaltung im Weißen Haus, 29. September 1993