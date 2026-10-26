Emma Watson zieht mit diesem Kleid alle Blicke auf sich

Emma Watson (36) hat bei einer glamourösen Galanacht in Los Angeles für Aufsehen gesorgt. Die britische Schauspielerin erschien zur Afterparty der Academy Museum Gala 2026, die vom Modehaus Giorgio Armani ausgerichtet wurde, im Nobelhotel Chateau Marmont. Für den Abend hatte sich der "Harry Potter"-Star für ein schwarzes Kleid entschieden, das einen tiefen Ausschnitt mit einem hohen Beinschlitz kombinierte. Beim Eintreffen wurde Emma Watson von den wartenden Fotografen abgelichtet, während sie an ihnen vorbeiging, wie Just Jared berichtet. Dabei kamen ihre Beine in dem gewagten Kleid besonders gut zur Geltung. Ein fließendes Cape im passenden Farbton und schwarze High Heels vervollständigten den eleganten Look, von dem zahlreiche Aufnahmen von der Partynacht entstanden, wie The Blast berichtet.

Spitzenelemente und dezente Glitzerdetails verliehen dem Kleid eine besondere Note. Dank der raffinierten Drapierung wirkte das Outfit trotz des tiefen Ausschnitts elegant. Ihre Haare trug Emma offen, während ein Diamantarmband, passende Ohrringe und ein glamouröses Make-up den Look abrundeten, wie The Blast berichtet. Auch zahlreiche weitere Promis feierten bei der hochkarätig besetzten Afterparty im Chateau Marmont – unter ihnen Model Kendall Jenner (30), Rapper ASAP Rocky (38) und Schauspielerin Kate Hudson (47). Die Aufnahmen von Emmas Auftritt wurden am 19. Oktober veröffentlicht und machten schnell im Netz die Runde. Unter einem Repost auf einem Instagram-Account, der der Schauspielerin gewidmet ist, zeigte sich ein Fan begeistert und schrieb: "Sie hat es immer noch drauf!"

Ihren internationalen Durchbruch feierte Emma Watson als Hermine Granger in der "Harry Potter"-Filmreihe. Heute hält sich die Schauspielerin mit öffentlichen Auftritten eher zurück. In der Mode- und Beautybranche ist sie dagegen weiterhin präsent: Als Markenbotschafterin von Prada Beauty warb sie 2022 unter anderem für den Duft "Paradoxe". Bei diesem Projekt stand sie nicht nur selbst vor der Kamera, sondern übernahm für den Kampagnenfilm auch die Regie. Wie es dazu kam, erklärte sie auf Instagram: "Als Prada mich fragte, ob ich das Gesicht ihrer neuen Duftkampagne sein möchte, fragte ich, ob ich Regie führen könnte." Die Doppelrolle vor und hinter der Kamera war für die Schauspielerin damit eine Premiere der besonderen Art.

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Imago Emma Watson, Oktober 2025

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Getty Images Emma Watson bei den Filmfestspielen von Venedig, September 2025

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Getty Images Emma Watson, Schauspielerin

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