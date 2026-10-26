Schilderte Adam Wolke (†) erste Symptome während Stream?

Sprach Adam Wolke bereits Wochen vor seinem plötzlichen Tod über mögliche gesundheitliche Warnsignale? Der unter dem Namen Skyline TV bekannte Social-Media-Star schilderte in einem Livestream, der aktuell in Ausschnitten auf TikTok kursiert, vor rund vier Wochen mehrere auffällige Symptome. Während eines seiner beliebten IRL-Streams plauderte er zunächst über eine Kürbisausstellung, kam dann jedoch auf einen Vorfall vom Vorabend zu sprechen. Nach intensiver Bildschirmarbeit und anschließenden Vorbereitungen für den nächsten Ausflug hätten plötzlich heftige Kopfschmerzen eingesetzt. Zudem berichtete Adam über Sehbeeinträchtigungen in Form dunkler Flecken sowie eine spürbare Verspannung im Nackenbereich. Rund einen Monat nach diesen Aussagen verstarb der gelernte Webentwickler an den Folgen einer schweren Hirnblutung, die durch ein geplatztes Aneurysma verursacht worden war. Ob die im Stream erwähnten Beschwerden tatsächlich in direktem Zusammenhang mit dem Todesfall standen, lässt sich laut Medizinern nicht abschließend feststellen.

Adam vermutete hinter den damaligen Beschwerden ganz andere Ursachen. So verwies er auf einen kurz zuvor durchgeführten Lasereingriff am Auge sowie den anschließenden Besuch in einem sehr hell ausgeleuchteten Geschäft. Neben einem stark tränenden Auge trat nach dem Hinlegen ein ungewöhnliches Schwindelgefühl auf. Adam beschrieb den Zustand im Stream mit den Worten, er habe sich gefühlt wie besoffen, obwohl er keinerlei Alkohol konsumiert hatte. Am Folgetag waren die akuten Schmerzen zwar abgeklungen, eine tiefe Erschöpfung blieb jedoch bestehen. Fachmediziner Christoph Kleinschnitz von der Uniklinik Essen ordnete die Schilderungen laut 20 Minuten dahingehend ein, dass die genannten Punkte zwar mit dem Krankheitsbild zusammenhängen können, jedoch keine eindeutigen Vorboten sein müssen. Klarheit schaffe in solchen Fällen nur eine eingehende Untersuchung, wobei extrem plötzlich auftretende Schmerzattacken oder Sehstörungen stets umgehend medizinisch abgeklärt werden sollten.

Der unerwartete Verlust von Adam löste in der gesamten Community tiefe Trauer aus. Neben unzähligen mitfühlenden Botschaften unter seinem letzten Beitrag tauchten stellenweise jedoch auch pietätlose Kommentare auf. Einige dieser Nachrichten bezogen sich auf zurückliegende Meinungsverschiedenheiten zwischen Adam und seinem Branchenkollegen Tanzverbot (29). Dieser vermutete die Urheber der geschmacklosen Äußerungen in den eigenen Reihen und wandte sich umgehend mit einer deutlichen Mahnung an sein Publikum: Tanzverbot stellte klar, dass er sich von jeglicher Häme ausdrücklich distanziere und frühere Differenzen keinesfalls als Entschuldigung für respektloses Verhalten gegenüber einem Verstorbenen dienen dürften.

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skylinetv_live Streamer Adam Wolke, bekannt als Skyline TV

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Imago Adam Wolke (Skyline TV) beim Joyn-Live-Event "Der große Kick" in der Lanxess-Arena, Köln, 29.12.2022

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Imago Knossi und Adam Wolke bei den 9:16 AWARDS, Mai 2024

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