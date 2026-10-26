Vegetarierin fühlte sich bei "First Dates" vorgeführt

Mira suchte 2024 in der Vox-Kuppelshow First Dates - Ein Tisch für zwei nach der großen Liebe – inzwischen schaut sie mit gemischten Gefühlen auf ihren Auftritt zurück. Auf TikTok äußert die junge Frau nun Vorwürfe gegen die Produktion: Ihr Date sei gezielt in eine bestimmte Richtung gelenkt worden. In Köln traf sie auf Max, der als Metzger arbeitet – und ihr vor laufender Kamera ausgerechnet eine Herzwurst schenkte. Das Problem: Mira lebt vegetarisch. Dass sie kein Fleisch isst, sei dem Team längst bekannt gewesen, betont sie. Diese Information habe sie sowohl im Bewerbungsformular festgehalten als auch in mehreren Vorgesprächen genannt. Dennoch sei genau dieser Gegensatz zwischen ihrer Ernährung und dem Beruf ihres Dates zum bestimmenden Thema des Abends geworden. Mira habe sich dadurch vorgeführt und in eine Rolle gedrängt gefühlt, die sie nie einnehmen wollte. Trotz ihrer Kritik bereut sie die Teilnahme an der Sendung jedoch nicht.

Als Max ihr die Wurst schenkte, habe sie ihn vor den Kameras nicht bloßstellen wollen. Deshalb bedankte sie sich höflich für das ungewöhnliche Geschenk und erwähnte zunächst nicht, dass sie Vegetarierin ist. Gastgeber Roland Trettl (55) habe jedoch wiederholt nachgefragt – etwa, ob Max die Wurst anschneiden solle. Schließlich sei sie direkt gefragt worden, ob sie überhaupt Fleisch esse. Daraufhin habe sie wahrheitsgemäß geantwortet, weil sie nicht lügen wollte. Die zahlreichen Nachfragen seien beiden unangenehm gewesen, berichtet Mira auf TikTok. Sie und Max hätten das Thema lieber auf sich beruhen lassen und über andere Dinge gesprochen. Dass der Kontrast beabsichtigt gewesen sei, vermutet sie aus einem konkreten Grund: Ein ursprünglich vorgesehener Drehtermin sei wegen einer angeblichen Erkrankung ihres Datingpartners verschoben worden. Max habe ihr später berichtet, dass er damals noch gar keine Nachricht von der Produktion erhalten hatte. Dadurch entstand bei ihr der Eindruck, ihr erster Partner sei abgesprungen und Max kurzfristig eingesprungen. In den Kommentaren erhält sie viel Zuspruch. Andere Nutzer kritisieren den Umgang der Show mit den Kandidaten oder schildern, selbst in eine Rolle gedrängt worden zu sein.

Ein Aspekt stört Mira besonders: Bei der Aufzeichnung seien sie und Max nach ihren Angaben erst 19 beziehungsweise 20 Jahre alt gewesen. Gerade deshalb habe sie es unpassend gefunden, auf diese Weise zur Schau gestellt zu werden. Immerhin seien beide trotz der unangenehmen Situation respektvoll miteinander umgegangen. Der aus ihrer Sicht vermeintlich angelegte Konflikt zwischen Metzger und Vegetarierin sei somit nicht aufgegangen. "First Dates" wird in Köln produziert und von Roland Trettl moderiert. Zuletzt war für das Format eine Drehpause angekündigt worden. Ab dem zweiten Quartal 2026 sollte die Produktion mit dem vertrauten Team und dem bisherigen Konzept fortgesetzt werden. Für die Zwischenzeit waren bereits vorproduzierte Folgen vorgesehen, sodass die Zuschauer weiterhin neue Kuppelversuche verfolgen konnten.

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RTL / Stefan Gregorowius "First Dates"-Gastgeber Roland Trettl

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RTL / Stefan Gregorowius Roland Trettl, "First Dates"-Bekanntheit

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