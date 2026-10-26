"Zutiefst schockiert": Flying Uwe trauert um Influencerin

Es sind schockierende Nachrichten, die aktuell im Netz kursieren. Flying Uwe (39), der mit bürgerlichem Namen Uwe Schüder heißt, trauert um die Influencerin Sarah Majewsky. Die junge Frau war regelmäßig in den Videos des Streamers zu sehen, er selbst bezeichnete sie als seine "Azubine" zur Kauffrau für E-Commerce. Auf Instagram meldete sich der Unternehmer zu dem Todesfall zu Wort und fand deutliche Worte für seinen Gemütszustand. "Ich bin selbst zutiefst schockiert, fassungslos und kann das alles noch immer nicht begreifen", schrieb er in seiner Story. Nach eigenen Angaben steht Uwe in Kontakt mit Sarahs Angehörigen. Über die genauen Umstände und Hintergründe möchte er sich jedoch nicht äußern, da die Familie ausdrücklich um Diskretion gebeten habe.

In seinem Statement richtete sich der ehemalige 7 vs. Wild-Teilnehmer auch mit einer klaren Bitte an seine Community. Gerüchte und Spekulationen über die Hintergründe sollen die Fans unterlassen. "Bitte zeigt Mitgefühl und Respekt und lasst der Familie die Ruhe, die sie jetzt braucht", appellierte er an seine Follower. In Uwes Statement wird seine Fassungslosigkeit deutlich. "Ein so junges Mädchen, das ihr ganzes Leben noch vor sich hatte. Es fehlen mir die Worte", lauteten weitere Zeilen. Auch andere Menschen aus Sarahs mutmaßlichem Umfeld nehmen inzwischen in den sozialen Medien Abschied von ihr.

Sarah selbst war ebenfalls auf TikTok aktiv und teilte dort vor allem Inhalte rund um Beauty und Kosmetik. Noch wenige Tage zuvor hatte sie ein Werbevideo für eine bekannte Kosmetikmarke auf ihrem Profil veröffentlicht. Die gemeinsamen Videos mit Uwe sollen derweil weiterhin auf seinem Instagram-Profil verfügbar bleiben. Nach Angaben des Streamers entspricht dies dem ausdrücklichen Wunsch von Sarahs Familie. "Auch Sarah hätte sich das so gewünscht, da ist sich ihre Familie sicher", erklärte er dazu in seiner Story. Gelöscht werden sollen die Aufnahmen demnach nicht – stattdessen sollen sie als Erinnerung an das junge Mädchen bestehen bleiben.

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Instagram / flyinguwe Sarah Majewsky und Flying Uwe

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Instagram / sarahmajewsky Sarah Majewsky, Influencerin

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Instagram / flyinguwe Flying Uwe, Fitness-Influencer