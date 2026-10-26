Adam Wolkes (†) Freundin schildert seine letzten Stunden

Die deutsche Streamingszene trauert um Adam Wolke, der seiner Community als SkylineTV bekannt war: Mit gerade einmal 36 Jahren verstarb der Creator an einer plötzlichen Hirnblutung infolge eines Aneurysmas. Am 20. Oktober machten seine Freundin Verena und Kumpel Knossi (40) den schmerzhaften Verlust auf Instagram öffentlich. Um das Geschehene zu verarbeiten und die Community einzubinden, meldete sich Verena kurz darauf in einem sehr emotionalen, mehrstündigen Livestream auf Twitch zu Wort, um weinend von Adams letzten Stunden zu berichten. Sie habe ihn bis zum Schluss begleitet und seine Hand gehalten, erzählte sie: "Ich habe die ganze Nacht an seinem Bett gelegen. Bis zum letzten Atemzug. Er war nicht allein, aber ich konnte nichts mehr tun."

Insgesamt drei Wochen bangten Verena und die engsten Vertrauten um das Leben des Streamers. Die traumatischen Tage im Krankenhaus beschrieb sie in ihrer Übertragung als eine "absolute Abwärtsspirale", bei der sie immer wieder von ihren Gefühlen überwältigt wurde. Wie tief der Verlust sitzt, wird an kleinen Details deutlich: Schon der Anblick alter Fotos versetze ihr einen Stich, und ihr sehnlichster Wunsch sei es, Adam einfach noch ein letztes Mal umarmen zu können. Dass das Leben nach dem Verlust weitergehen muss, falle ihr sichtlich schwer. Dennoch versucht sie, Schritt für Schritt in ihren Alltag und auch wieder vor die Kamera zurückzukehren. "Nichts bringt mir meinen Adam zurück. Ich habe alles versucht, was ich konnte. Ich war dabei, als es passiert ist. Und ich habe seine Hand gehalten", sagte sie ihrer Community auf Twitch.

Obwohl das Rampenlicht durch ihre Arbeit als Creator zu ihrem Alltag gehörte, hielten Adam und Verena ihr Liebesleben konsequent privat. Verena arbeitet seit 2023 in Vollzeit als Streamerin und begeistert auf Twitch eine Fangemeinde von rund 70.000 Followern. Nach dem tragischen Verlust meldete sich auch Adams langjähriger Weggefährte Zarbex (28) zutiefst bewegt zu Wort. Er machte öffentlich, dass mehrere enge Freunde schon seit längerer Zeit über den kritischen Gesundheitszustand des Streamers Bescheid wussten. Sie hielten die Situation bewusst von der Öffentlichkeit fern, damit alles in Ruhe geregelt werden konnte. Adam selbst zählte zu den frühen Gesichtern der deutschen Streamingszene: 2013 startete er sein Projekt "SkylineTV", bei dem er live von unterwegs sendete. Später arbeitete er unter anderem mit Knossi und MontanaBlack (38) zusammen.

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Imago Adam Wolke (Skyline TV) beim Joyn-Live-Event "Der große Kick" in der Lanxess-Arena, Köln, 29.12.2022

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Instagram / verenaullrich Verena Ullrich im August 2025

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Imago Knossi und Adam Wolke bei den 9:16 AWARDS, Mai 2024

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