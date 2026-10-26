Michael Jackson war wohl Lisa Presleys bester Sexpartner

Roseanne Barr (73) plaudert private Details über ihre verstorbene Freundin Lisa Marie Presley (†54) aus. In einem Interview mit The Hollywood Reporter erzählt die Schauspielerin von deren Ehe mit Michael Jackson (†50). Die Tochter von Elvis Presley (†42) soll ihr höchstpersönlich intime Dinge anvertraut haben. Die beiden Frauen verband eine enge Freundschaft: Lisa Marie sei früher mit ihr gemeinsam um die Häuser gezogen. Über ihre Zeit mit dem King of Pop habe die Musikerin ganz offen gesprochen. "Sie sagte, er sei der beste Sex gewesen, den sie je hatte", gab Roseanne die Aussage ihrer Freundin wieder. Als der Interviewer einwarf, Lisa Marie könnte auch gelogen haben, hielt Roseanne an ihrer Darstellung fest und machte deutlich, dass sie der Sängerin diese Aussage abgenommen habe.

Die 73-Jährige legte mit weiteren Einzelheiten nach. "Sie sagte, er sei der beste Sex gewesen und er habe es wirklich draufgehabt. Sie sagte, er habe ihr all die Dinge gesagt, die Mädchen hören wollen", erzählte sie. Warum sie die Schilderung für glaubwürdig hält, begründete Roseanne folgendermaßen: "Ja, ich habe ihr geglaubt. Bei so einem Scheiß hat sie nie gelogen." Michael sei allerdings nicht der Einzige gewesen, über den Lisa Marie aus dem Nähkästchen geplaudert habe. Auch über andere frühere Partner – darunter Nicolas Cage (62) – habe die Freundin Pikantes ausgeplaudert. "Sie erzählte mir von jedem, mit dem sie zusammen war, und von dessen intimen Details, der Größe, dem Einsatz und allem", behauptete die Schauspielerin. Lisa Marie und Michael hatten 1994 geheiratet, zwei Jahre später wurde die Ehe geschieden.

Über die Anfänge ihrer Beziehung hatte sich Lisa Marie in ihren posthum erschienenen Memoiren "From Here to the Great Unknown" geäußert. Sie wurden von ihrer Tochter Riley Keough (37) fertiggestellt. Demnach habe Michael zu Beginn der Beziehung erklärt, er sei noch Jungfrau. "Dann fing das Körperliche an, was mich schockierte. Ich hatte gedacht, dass wir vielleicht bis zur Hochzeit nichts tun würden, aber er sagte: 'Ich warte nicht!'", schrieb sie in dem Buch. Ihre Mutter Priscilla Presley (81) sah die Verbindung von Anfang an kritisch. In ihren eigenen Memoiren "Softly, As I Leave You: Life After Elvis" schilderte sie, wie entsetzt sie über die Hochzeit gewesen sei. Priscilla war von einem anderen Motiv überzeugt: "Ich wusste bis ins Mark, dass Michael nicht Lisa Marie heiratete. Er heiratete die Presley-Dynastie."

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Getty Images Lisa Marie Presley und Michael Jackson, August 1994

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Getty Images Roseanne Barr, Schauspielerin

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Getty Images Lisa Marie Presley und Michael Jackson im September 1994