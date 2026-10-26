N-Wort bei Promi-Büßen: Dieser Kandidat fliegt aus dem Camp

Die fünfte Staffel von Das große Promi-Büßen ist gerade erst gestartet, und schon kommt es zum Eklat: Ex-Nationaltorwart Eike Immel (65) muss als erster Kandidat vorzeitig die Koffer packen. Zu sehen ist der Vorfall in Folge drei, die am 2. November 2026 regulär bei Joyn erscheint und schon jetzt über Joyn+ abrufbar ist. Nach seiner sogenannten "Runde der Schande" beleidigt der frühere Fußballprofi erneut eine Frau, verwendet im Gespräch das N-Wort und stimmt auf dem Rückweg ins Camp auch noch die historisch belastete erste Strophe des Deutschlandliedes an. Für den Sender ist damit eine Grenze überschritten. Moderatorin Olivia Jones (56) konfrontiert den Torwart in Anwesenheit seiner Mitcamper mit den Aufnahmen und fordert ihn auf, das Camp auf der Stelle zu verlassen.

Zuvor hatte Olivia mit Eike in der "Runde der Schande" unter anderem über nicht zurückgezahlte Darlehen gesprochen. Thema war auch sein Verhalten gegenüber einem Mann, mit dem er sich nach eigener Aussage nur angefreundet hatte, um dessen Frau für sich zu gewinnen. Zwar räumt Eike Fehler ein, liefert aber immer wieder Rechtfertigungen. "Die beste und glaubwürdigste Reue ist Reue ohne Wenn und Aber", hält Olivia ihm deshalb entgegen. Nach dem Gespräch verteidigt der 65-Jährige seine abwertende Bezeichnung für die Frau dann erneut, schimpft über vermeintliches "Gutmenschen-Getue", benutzt das N-Wort im Zusammenhang mit einer früheren Bezeichnung für einen Schokokuss und verharmlost diskriminierende Beschimpfungen. Olivia teilt mit: "Da ist unsere Haltung völlig klar: Eike, wir hätten gerne mehr von dir gesehen, aber eben nicht so was. Du musst das Camp jetzt sofort verlassen!"

Der Rauswurf selbst verläuft dann ohne große Diskussion: "Alles gut!", kommentiert Eike lautstark den Abschied, packt seinen Koffer und zieht von dannen. Im anschließenden Einzelinterview bittet er um Verzeihung: "Ich entschuldige mich, trage die Konsequenzen und fahre heim." Gleichzeitig betont der Sportler, seine Äußerungen gäben nicht seine Haltung wieder: "Ich bin weder Nazi noch frauenfeindlich noch sonst was." Sein Verhalten bezeichnet er als "einen totalen Fehler". Als seine Mitkandidaten die Aufnahmen zu sehen bekommen, reagieren sie entsetzt. "Ich bin schockiert gerade", sagt Nadja Großmann. Georgina Fleur (36) empfindet die Situation als "unangenehm", und Aleksandar Petrovic (35) ist nach eigenen Worten schlicht "sprachlos". Dass es rund um Eike bei "Das große Promi-Büßen" zu mehrfachen Grenzüberschreitungen kam, war bereits im Juni öffentlich geworden – nun bekommen Zuschauer die Szenen auch zu sehen.

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Joyn/Nikola Milatovic Der Cast von "Das große Promi-Büßen", 2026

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Joyn Eike Immel bei "Das große Promi-Büßen" 2026

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Joyn Olivia Jones bei "Das große Promi-Büßen" 2026