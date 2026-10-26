Thomas Markle Jr. bereut jahrelange Loyalität zum Vater

Thomas Markle Jr. (60) hat sich öffentlich bei seiner Halbschwester Herzogin Meghan (45) entschuldigt. Jahrelang hatte er ihren gemeinsamen Vater Thomas Markle Sr. (82) im Familienstreit verteidigt, doch nun vollzieht er eine Kehrtwende. Gegenüber The Sun richtet Thomas das Wort direkt an die Herzogin: "Es tut mir so, so leid, Meghan. Ich weiß jetzt, dass ich in den vergangenen neun Jahren die falsche Person beschützt habe." Anlass für seinen Sinneswandel sei ein Fund in den Sachen seines Vaters auf den Philippinen gewesen. Während Thomas Sr. zur medizinischen Behandlung in den USA war, habe sein Sohn auf dessen Geräten und Datenträgern mutmaßliche Missbrauchsdateien entdeckt. Thomas Jr. gibt an, seinen Vater daraufhin bei den zuständigen Behörden gemeldet zu haben. Die Vorwürfe gegen Thomas Sr. sind bislang nicht gerichtlich bestätigt.

Seiner Darstellung zufolge sah Thomas Jr. zunächst auf einem Handy nach. Danach habe er auch Computer, Kameras, DVDs und drei Festplatten überprüft. Darauf habe er Hunderte oder sogar Tausende mutmaßliche Missbrauchsbilder und -videos gefunden. "Es war das Handy meines Vaters, auf dem meine Nummer und die Nummer meiner Schwester in der Kontaktliste standen, aber es war mit den schlimmsten Bildern verseucht, die ich je gesehen hatte. Das ist etwas, das man einfach nicht mehr vergessen kann, egal, wie sehr man es versucht", gesteht er gegenüber The Sun und betont: "Jedes bisschen Liebe oder Loyalität, das ich je für ihn empfunden hatte, verschwand in der Sekunde, in der ich dieses Handy sah."

Auch Meghan hatte sich kurz nach Bekanntwerden zu den schweren Vorwürfen gegen ihren Vater geäußert. "Ich bin zutiefst erschüttert über die Nachrichten, die in den vergangenen 24 Stunden ans Licht gekommen sind. Meine Gedanken sind bei allen Kindern, denen möglicherweise Schaden zugefügt wurde", betonte sie in einem Statement gegenüber The Sun und verriet, dass sie bereits seit 2018 von den Anschuldigungen wisse. Mit ihrem Kontaktabbruch habe sie sich und später auch ihre Kinder schützen wollen.

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Getty Images Herzogin Meghan beim Besuch des Royal Children's Hospital in Melbourne

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MediaPunch / ActionPress Thomas Markle Jr., Herzogin Meghans Halbbruder

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Thorpe/MEGA Thomas Markle Sr., Vater von Herzogin Meghan