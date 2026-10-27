"ARD-Buffet"-Moderatorin Jacqueline Stuhler stirbt mit 70

Trauer um Jacqueline Stuhler (†70): Die frühere ARD-Moderatorin ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Sie erlag nach Angaben ihres Ehemannes einer langen, schweren Krankheit. Jacqueline starb am vergangenen Samstag in Friolzheim im Enzkreis, wie ihr Mann gegenüber dem Südwestrundfunk bestätigte. Der Sender verkündete die traurige Nachricht am Dienstag. Bekannt war die Journalistin einem Millionenpublikum vor allem durch das "ARD-Buffet". Seit 1998 gehörte sie zum Gründungsteam der vom SWR produzierten Ratgebersendung, die im Ersten ausgestrahlt wird. Insgesamt elf Jahre führte Jacqueline als Moderatorin durch das Format und entwickelte sich in dieser Zeit zu einem seiner bekanntesten Gesichter.

Auch der Südwestrundfunk verabschiedet sich mit emotionalen Worten von seiner ehemaligen Moderatorin. In einer Mitteilung des Senders würdigte Intendant Kai Gniffke Jacqueline und erinnerte an ihre Arbeit: "Jacqueline Stuhler war eines der prägenden Gesichter des SWR. Sie hat genau hingehört, die Menschen ernst genommen und auch komplexe Themen verständlich gemacht. Mit ihr verlieren wir eine kluge Journalistin und zugewandte Moderatorin." Der SWR plant, am Dienstagabend noch einmal ausführlich an die Verstorbene zu erinnern. In der Hauptausgabe von "SWR Aktuell Baden-Württemberg" um 19:30 Uhr solle Jacquelines journalistisches und berufliches Wirken gewürdigt werden.

Jacqueline kam am 23. April 1956 in Lindau zur Welt und verbrachte ihre Kindheit am Bodensee. Nach ihrem Volontariat bei der "Nürnberger Zeitung" nahm sie ein Studium der Theaterwissenschaft in Erlangen auf. Ihre Karriere im Rundfunk startete sie 1980 beim Bayerischen Rundfunk, zunächst als Reporterin. Dort moderierte sie unter anderem die Sendungen "Zündfunk" und "Live aus dem Alabama". Später wechselte Jacqueline zum WDR und war außerdem in der ARD-Kindersendung "Links und rechts vom Äquator" zu sehen. Einen weiteren wichtigen Karriereschritt machte sie 1990: Beim damaligen Süddeutschen Rundfunk übernahm sie die Leitung der Redaktion Innenpolitik. Für ihre journalistischen Leistungen erhielt Jacqueline im Laufe ihrer Karriere mehrere Auszeichnungen.

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Imago Moderatorin Jacqueline Stuhler bei der Rheinland-Pfalz-Ausstellung

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Imago TV-Moderatorin Jacqueline Stuhler lächelt in die Kamera

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Imago TV-Moderatorin Jacqueline Stuhler im roten Blazer mit weißem Revers

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