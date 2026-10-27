Günther Jauch verschenkt seinen Klo-Kaktus nach 27 Jahren

Nach 27 Jahren trennt sich Günther Jauch (70) von einem ganz besonderen Stück Studioinventar: einem betagten Kaktus, der all die Jahre auf der Herrentoilette vor dem Urinal stand. Wie der Sender zeigt, sorgte ausgerechnet Kandidat Ruben Jochem für die kuriose Übergabe bei Wer wird Millionär?. Der Kandidat hatte seine eigene Monstera ins Studio mitgebracht und die Zimmerpflanze als persönlichen Glücksbringer vorgestellt. Da Günthers stiller Begleiter auf der Toilette mittlerweile eine ähnlich markante Form angenommen hatte, machte der Moderator dem Quizteilnehmer kurzerhand ein Angebot: Er durfte die Pflanze mitnehmen – allerdings erst, nachdem er die 500-Euro-Frage richtig beantwortet hatte. Ruben meisterte die Aufgabe und durfte den Kaktus tatsächlich zusätzlich zu seiner Monstera mit nach Hause nehmen. Günther selbst zeigte sich sichtlich erleichtert und kommentierte die Übergabe mit den Worten: "Ich bin ihn los!"

Wie Günther in der Sendung erzählte, wird "Wer wird Millionär?" seit 27 Jahren in diesem Studio aufgezeichnet. Auf dem Weg von seinem Raum komme er regelmäßig an der Herrentoilette vorbei. Dort stehe der Kaktus bereits seit Beginn seiner Zeit bei der Quizshow – und habe sich im Laufe der mehr als 25 Jahre deutlich verändert. "Und immer, wenn ich da bin, glotze ich auf diesen Kaktus, der sich in eine Form entwickelt hat, die Männer irritieren kann", beschrieb Günther den Anblick. Beim Präsentieren der Pflanze wies er auch auf die sichtbaren Altersspuren hin: "Und sehen Sie, diesen Siff, der ist wirklich. Der ist echt. Das ist ein Vierteljahrhundert." Auf die Frage "Sollen wir tauschen?" hatte der Kandidat eine klare Antwort parat: "Ich würde gerne beide mitnehmen." Diesen Wunsch erfüllte ihm der Gastgeber prompt.

Die Monstera hatte Ruben übrigens von seiner Gastgeberin und Freundin Saskia geschenkt bekommen. Sie sollte ihm bei seinem Auftritt in der Quizshow Glück bringen. Nach der Begegnung mit dem Kaktus nutzte er die Gelegenheit, um eine persönliche Botschaft an Saskia zu richten: "Liebe Grüße an meine Gastgeberin und Freundin Saskia, schau mal, was du angerichtet hast. Ja, dein Geschenk kriegt Kinder." So nahm der Kandidat am Ende gleich zwei Pflanzen mit nach Hause: seine Monstera als persönlichen Glücksbringer und den ungewöhnlichen Kaktus von der Herrentoilette, der Günther bereits seit Beginn seiner langjährigen Tätigkeit im "Wer wird Millionär?"-Studio begleitet hatte.

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"