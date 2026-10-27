Wegen Glaube: "The Voice"-Kandidatin verweigert Shirins Song

Bei den Battles von "The Voice of Germany" sorgte am Freitagabend eine ungewöhnliche Situation für Aufsehen. Coach Shirin David (31) hatte für die 20-jährige Jessica Paulo und den 46-jährigen Tenor Henk den Klassiker "Ave Maria" ausgewählt. Doch Jessica wollte das Lied nicht singen, da es ihrer Ansicht nach nicht mit ihrem evangelischen Glauben vereinbar sei. "Dieser Song geht direkt an Maria. Es ist ein Gebet zu ihr. Und wir beten Maria nicht an. Ich bete nur Jesus Christus an", erklärte sie in der Sendung. Henk wiederum wollte keinen ausdrücklich religiösen Titel performen und stellte klar: "Ich will einfach nur Musiker sein und kein Prediger." Damit war das geplante Duett vom Tisch. Shirin entschied sich für eine Lösung, die es in dem Format bislang nicht gab: Beide Talente traten einzeln und mit jeweils eigenen Songs auf die Bühne, wie Focus berichtet.

Schon beim ersten Coaching war die Sängerin mit den gegensätzlichen Vorstellungen ihrer Schützlinge konfrontiert worden. "Das ist eine vollkommen neue Situation für mich. Ich muss mich jetzt erst mal sortieren", gab sie damals zu. Da die Battles nur wenige Tage bevorstanden und eine Änderung ihres Teams nicht mehr möglich war, entschied sich Shirin David für eine andere Lösung: Jessica präsentierte "Gratitude" von Brandon Lake, während Henk "The Sound of Silence" von Simon & Garfunkel sang. Bei den anderen Coaches stieß diese Sonderregelung allerdings auf wenig Begeisterung. "Ich finde es nicht okay. Wir hatten auch schon Battles, wo sich einer nicht wohlgefühlt hat. Da mussten wir einen anderen Song finden", kritisierte Michi Beck (58). Auch Nico Santos (33) bedauerte das ausgefallene Duett: "Der Glaube sollte Menschen eigentlich zusammenbringen. Das ist hier leider nicht passiert." Shirin selbst war begeistert: "Ich hatte Gänsehaut!" Beide nahm sie mit in die nächste Runde.

Für die Musikerin ist die laufende Staffel ohnehin schon reich an Herausforderungen. Zum Auftakt der Blind Auditions hatte sie gleich fünfmal gebuzzert, konnte aber zunächst keines der umworbenen Talente für ihr Team gewinnen. In der 16. Staffel sitzt sie gemeinsam mit Rea Garvey (53), Nico sowie den Fantastische-Vier-Musikern Michi und Smudo (58) in der Coachrunde. Nachdem Shirin David zum Auftakt der Staffel noch keinen Neuzugang für ihr Team gewinnen konnte, stand sie bei Jessica und Henk vor der Herausforderung, zwei gegensätzliche Positionen miteinander zu vereinbaren. Ungeachtet der Kritik ihrer Coach-Kollegen entschied sie schließlich, beide Talente in ihrem Team zu behalten und ihnen eine weitere Chance zu geben.

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Getty Images Shirin David auf dem roten Teppich bei der Bambi-Verleihung in München, 13. November 2025

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Joyn Nico Santos, Rea Garvey, Shirin Savid, Michi Beck und Smudo, "The Voice of Germany"-Coaches 2026

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Getty Images Shirin David bei den Bambi-Awards im Jahr 2024