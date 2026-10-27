Halle Berry attackiert Olivier Martinez im Sorgerechtsstreit

Halle Berry (60) meldet sich nun mitten im erbitterten Sorgerechtsstreit mit Olivier Martinez (60) auf Instagram zu Wort und sorgt mit einer deutlichen Botschaft für Aufsehen. In ihrer Story teilte die Schauspielerin einen Beitrag über den Einfluss von Vätern auf das Verhalten ihrer Kinder gegenüber der Mutter. "Wenn Kinder ihre Mütter respektlos behandeln, liegt die Ursache häufig in der Beziehung zum Vater", hieß es in dem Post. Einen weiteren Kommentar dazu gab Halle nicht ab. Der Zeitpunkt dürfte allerdings kaum zufällig sein, wie Page Six berichtet: Seit dem 19. Oktober stehen sich die Oscar-Preisträgerin und ihr Ex-Mann erneut vor Gericht gegenüber. Im Mittelpunkt des Verfahrens steht ihr 13-jähriger Sohn Maceo.

Besonders zugespitzt hatte sich der Konflikt, nachdem Olivier seiner Ex-Frau vorgeworfen hatte, den gemeinsamen Sohn gewürgt zu haben. Das Gericht sprach dem Schauspieler daraufhin vorübergehend das überwiegende Sorgerecht zu. Halle ließ die Anschuldigungen durch ihren Anwalt als "völlig unbegründet und bewusst irreführend" zurückweisen und warf Olivier ihrerseits "unberechenbares, besitzergreifendes und gewalttätiges Verhalten" vor. In der Stellungnahme heißt es laut Page Six weiter: "Halle ist ein derart empörendes Verhalten von Herrn Martinez gewohnt, und obwohl sie zutiefst traurig ist, wird sie sich dadurch nicht davon abhalten lassen, für Maceos bestmögliche Interessen zu kämpfen und ihm die Liebe und Unterstützung zu geben, die er braucht."

Obwohl Halle und Olivier bereits seit 2015 getrennte Wege gehen, ist der Streit um ihren Sohn bis heute nicht beigelegt. Erst mit der Scheidung 2023 einigte sich das Ex-Paar auf das gemeinsame Sorgerecht, doch der Familienkonflikt schwelt weiter: Eine von Olivier erwirkte einstweilige Schutzanordnung wurde kürzlich verlängert. Damit bleibt vorerst auch die Regelung bestehen, nach der der Schauspieler hauptsächlich für Maceo sorgt und Halles Kontakt zu ihrem Sohn während des laufenden Verfahrens eingeschränkt ist. Die Oscarpreisträgerin will das ändern: Sie fordert die Rückkehr zur gemeinsamen Sorgerechtsregelung und das alleinige Entscheidungsrecht in schulischen und medizinischen Fragen. Ob sie sich damit vor Gericht durchsetzen kann, dürfte sich schon in Kürze entscheiden.

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Getty Images Olivier Martinez und Halle Berry, Schauspieler

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Imago Halle Berry beim Chanel Through Her Lens Luncheon im Greenwich Hotel in New York

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Getty Images Halle Berry und Olivier Martinez im Februar 2015