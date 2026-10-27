"Kate & Allie"-Susan Saint James mit 80 Jahren gestorben

Trauer um Susan Saint James: Die US-amerikanische Schauspielerin, die vor allem durch ihre Rollen in den Serien "Kate & Allie" und "McMillan & Wife" bekannt wurde, ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Wie eine Sprecherin dem Magazin People am Dienstag bestätigte, ist Susan bereits am Montag verstorben. Die Emmy-Gewinnerin kämpfte vor ihrem Tod gegen eine Krebserkrankung der Bauchspeicheldrüse. Genauere Details, etwa zum Sterbeort oder zur Dauer ihrer schweren Krankheit, wurden in dem offiziellen Statement nicht genannt. Susan hinterlässt ihren Ehemann Dick Ebersol sowie ihre vier Kinder Sunshine Lucas, Harmony Lucas, Charlie Ebersol (43) und Willie Ebersol. Außerdem trauern sieben Enkelkinder um die Schauspielerin. Weitere Einzelheiten zu ihrem Tod teilte die Familie zunächst nicht mit.

In einem von People veröffentlichten Statement würdigt Susans Familie vor allem ihre Hilfsbereitschaft und ihre besondere Großzügigkeit. "Sie ging großzügig mit ihrer Zeit und Energie um, die sie mehr schätzte als Geld, und fühlte sich instinktiv zu jedem hingezogen, der Aufmunterung brauchte. Sie brachte ihren Kindern bei, innezuhalten, freundlich zu sein und auf andere Menschen zu achten", heißt es darin. Auch ihre offene Art wird in den Erinnerungen hervorgehoben: "Für sie gab es keine Fremden. Jeder Mensch, dem sie begegnete, wurde in diesem Moment zum wichtigsten Menschen im Raum – von einem anderen Vorstandsmitglied bis zur Verkäuferin im Schuhgeschäft, die danach meist ihre gesamte Lebensgeschichte kannte." Ihre Familie hob hervor, dass Susan ihre Begeisterung und ihren Optimismus auch in alle späteren Lebensabschnitte mitnahm. Diese positive Lebensart habe sie sich bis zu ihren letzten Atemzügen bewahrt.

Geboren wurde sie als Susan Jane Miller, entschied sich jedoch später für den Künstlernamen Susan Saint James. Schon mit 20 Jahren zog es sie nach Hollywood, fest entschlossen, als Schauspielerin durchzustarten. Nach einem Deal mit Universal Studios ergatterte sie anfangs erste kleinere Rollen auf der Leinwand. 1968 gelang ihr schließlich mit der Serie "The Name of the Game" ein wichtiger Karriereschritt. Für ihre Darstellung wurde Susan dreimal für einen Emmy nominiert und einmal mit dem begehrten Fernsehpreis ausgezeichnet. Später feierte sie insbesondere mit "McMillan & Wife" und "Kate & Allie" große Erfolge. Neben Dick, ihren vier Kindern und ihren sieben Enkelkindern nimmt auch ihre Schwester Mary Mercedes Dewey Abschied von der Schauspielerin. Zur Familie gehörte zudem ihr geliebter Assistenzhund Lola, der Susan in ihrem Alltag begleitete. Wo und in welchem Rahmen die Familie Abschied nehmen wird, ist bislang nicht bekannt.

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Imago Susan Saint James beim 50. Jubiläum von "Saturday Night Live", Februar 2025

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Getty Images Susan Saint James bei der Ehrung mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame, Juni 2008

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Imago Susan Saint James sitzt auf einem Schrank, 1979

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