Weiße Domina: WWM-Kandidatin berichtet von skurrilem Job

Jennifer Holzendorf sorgt mit einer ungewöhnlichen Station in ihrem Lebenslauf für Staunen bei Günther Jauch (70): Die Kandidatin aus Oranienburg arbeitete während ihres Studiums rund ein Jahr lang als sogenannte "weiße Domina". Bei Wer wird Millionär? erzählt sie, wie sie zu diesem außergewöhnlichen Nebenjob kam. Da Jennifer kein BAföG erhielt, musste sie einen anderen Weg finden, um ihren Bachelorstudiengang in Kardiotechnik zu finanzieren. Eine Freundin brachte sie schließlich auf die Idee, sich in einem Dominastudio zu bewerben. Dort wurde gezielt Unterstützung für den weißen Bereich gesucht. Weil Jennifer zuvor in der Krankenpflege gearbeitet und somit bereits eine medizinische Ausbildung absolviert hatte, passte sie offenbar genau in das gesuchte Profil. Die neue Ausgabe der Quizshow wird am 2. November 2026 bei RTL ausgestrahlt.

Jennifers damaliger Job entsprach nur wenig dem klassischen Bild einer Domina. Stattdessen drehte sich ihre Arbeit vor allem um medizinisch anmutende Praktiken. Sie legte ihren Kunden beispielsweise Katheter und Nadeln oder führte Einläufe durch. Auch die Ausstattung ihres Arbeitsplatzes erinnerte eher an eine Klinik: Der Raum war weiß gekachelt und mit Spekula, Kathetern, Infusionen sowie weiteren medizinischen Utensilien ausgestattet. Einen wesentlichen Unterschied zu ihrer vorherigen Arbeit in der Krankenpflege gab es jedoch. "Aber man wird besser bezahlt", fasst Jennifer den finanziellen Vorteil knapp zusammen. Bei ihrer Tätigkeit war ihr außerdem wichtig, dass alle Beteiligten einverstanden waren. Dazu konnte auch ein zuvor vereinbartes Codewort gehören. Ihre Einstellung dazu erklärt die Kandidatin in der Sendung so: "Solange diese Person niemand anderem schadet und das alles einvernehmlich ist, dann kann doch jeder machen, was er möchte."

Inzwischen ist Jennifer wieder ausschließlich im medizinischen Bereich tätig. Als Clinical Specialist im klinischen Außendienst unterstützt sie Ärzte bei der Reparatur erkrankter Herzklappen. Günther möchte von seiner Kandidatin wissen, ob sie bei ihrer früheren Tätigkeit viel Überwindung aufbringen musste. Jennifer verweist darauf, dass Menschen in medizinischen Berufen im Alltag mit vielen ungewohnten Situationen konfrontiert sind. "Menschen, die in der Pflege arbeiten, haben generell vielleicht weniger Berührungsängste mit anderen Personen", erklärt sie. Auch der Moderator gibt in seiner Quizshow gelegentlich private Geschichten preis. In einer kürzlich ausgestrahlten Folge erinnerte sich Günther an einen Vorfall aus seiner Kindheit: Als zehnjähriger Ministrant nahm er nüchtern an einer Fronleichnamsprozession in Berlin-Lichterfelde teil. In der Sonne brach er plötzlich zusammen und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Ältere Damen eilten ihm damals zu Hilfe und versuchten, ihn mit Kölnisch Wasser wieder aufzupäppeln.

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?", 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch im Studio bei "Wer wird Millionär?"