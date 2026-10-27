Tanja Makarić packt über Trennung vor Geburt ihres Babys aus

Tanja Makarić (29) reflektiert in ihrer Instagram-Story eine besonders schwere Zeit in ihrem Leben. Ein Fan hatte sie gefragt, wann es zur Trennung zwischen ihr und dem Vater ihrer Tochter kam. Daraufhin erzählt Tanja, dass ihr während der Schwangerschaft eine "furchtbare Sache" widerfahren sei. Um was genau es sich dabei handelt, behält sie für sich, doch sie gibt zu, dass sie zu dieser Zeit während ihrer Schwangerschaft "Unterstützung und Hilfe gebraucht" hätte. Doch ihr damaliger Partner wandte sich von ihr ab und sprach drei Wochen lang kaum mit ihr. Er habe sie nur beleidigt, weil er sich so für sie und das Geschehene geschämt habe. "Es war der Horror und ich hätte wirklich nicht nur mentale Unterstützung gebraucht, sondern im Allgemeinen", erzählt Tanja.

Danach verwandelte sich die Beziehung in eine "On-off-Beziehung", weil Tanja geglaubt hatte, es sei das Beste für ihre Tochter, sowohl Vater als auch Mutter zu haben. Diese Meinung vertritt sie jetzt nicht mehr. Sie habe einige schlimme Dinge herausgefunden, die sie verletzt hätten. Außerdem hat Tanja strenge Regeln in ihrem Leben, die von ihrem damaligen Partner nicht eingehalten wurde. Der Vater ihrer Tochter würde zudem ein ganz anderes Leben führen als Tanja selbst. Sie stehe in der Öffentlichkeit, er eben nicht, und dennoch sei seine eigene Familie nie seine Priorität gewesen. "Was ich irgendwann gemerkt habe, war: Wir sind nicht auf einem Level. Er ist noch in einer ganz anderen Welt als ich", meint sie letztendlich.

Die Beziehung zwischen Tanja und dem Vater ihrer Tochter ist deswegen beendet. Wie sie in ihrer Story erzählt: "Ich denke auch, es ist okay, wenn du immer noch in dieser Welt bleiben möchtest. Und wenn du immer noch so leben möchtest, denke ich mir immer, es ist okay, aber dann mach kein Kind und sei nicht in der Beziehung." Statt sich auf eine Beziehung zu konzentrieren, legt Tanja den Fokus auf ihre Tochter. Das kleine Mädchen, das sie liebevoll Lulu nennt, ist mittlerweile zehn Monate alt. Wie Tanja vor einigen Tagen voller Stolz im Netz geteilt hatte, kann sie mittlerweile sogar schon laufen.

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Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, September 2025

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Imago Tanja Makaric bei der ABOUT YOU OPERA FASHION SHOW im Admiralspalast in Berlin

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Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und Tochter Malou, Oktober 2026