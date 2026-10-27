Darum scheiterte Olivia Rodrigos jüngste Wall-Street-Romanze

Olivia Rodrigo (23) soll nach einer kurzen Romanze mit Julian Croonenberghs schon wieder Single sein. Die Sängerin und der Wall-Street-Banker wurden bei mehreren Dates zusammen gesehen, doch inzwischen soll ihre Verbindung bereits wieder beendet sein. Paartherapeut Figs O'Sullivan sieht mögliche Gründe für das Aus in den unterschiedlichen Lebensrealitäten der beiden. In seinem Beitrag für HollywoodLife erklärt er, kreative Menschen sehnten sich seiner Erfahrung nach häufig nach emotionaler Nähe. Menschen aus der Finanzwelt begegneten Unsicherheit hingegen eher mit Logik, Kontrolle und konkreten Lösungsvorschlägen. Was anfangs noch reizvoll sein kann, könnte durch diese unterschiedlichen Bedürfnisse schnell zur Belastungsprobe werden.

Gerade zu Beginn einer Beziehung könne dieser Kontrast besonders anziehend wirken. Laut Figs empfinde die kreative Person den Finanzprofi möglicherweise als stabil und geerdet, während dieser sich von ihrer emotionalen Tiefe angezogen fühle. Schwierig werde es jedoch, wenn eine feste Vertrauensbasis und gemeinsame positive Beziehungserfahrungen fehlten. Wünsche sich die kreative Seite mehr emotionale Resonanz, könne der leistungsorientierte Partner dies als Zweifel an seiner Kompetenz auffassen. Reagiere er darauf mit Rückzug und sachlichen Argumenten, könnte die andere Person womöglich denken, nicht wirklich gesehen zu werden. "Sie deutet diesen Rückzug als kalte Zurückweisung", schreibt der Therapeut laut HollywoodLife.

Um zu erklären, wie Menschen emotionale Sicherheit erleben, verwendet der Paartherapeut das Bild eines "Goldfischglases": Was jemand im Laufe seines Lebens gelernt habe, präge, was sich in einer Beziehung vertraut, sicher und liebevoll anfühle. Beim Kennenlernen zeigten beide zudem zunächst ihre Schokoladenseite. Verletzlichere Seiten kämen oft erst später zum Vorschein. Bei seiner persönlichen Einordnung der mutmaßlichen Trennung von Olivia und Julian verzichtet Figs daher auf Schuldzuweisungen. In seinem Beitrag schreibt er: "Es sind zwei Menschen, die sich am Rand der Welt des jeweils anderen begegneten und feststellten, dass das Basislager noch nicht errichtet war." Ob seine Einschätzung tatsächlich auf Olivia und Julian zutrifft, bleibt allerdings offen.

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Getty Images Olivia Rodrigo bei der Chloe-Show während der Paris Fashion Week, 2026

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Getty Images Olivia Rodrigo beim Glastonbury Festival 2025

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Getty Images Olivia Rodrigo beim Headline-Auftritt auf der Pyramid Stage beim Glastonbury Festival 2025