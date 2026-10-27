Drama um Vater: Meghan und Harry haben UK wohl verlassen

Herzogin Meghan (45) und Prinz Harry (42) haben Großbritannien offenbar schon wieder verlassen – und das nur kurze Zeit nach ihrem Umzug. Berichten von Hänt zufolge ist das Paar zusammen mit den Kindern Archie und Lilibet ins Ausland gereist. Diese Reise stand allerdings wohl schon länger fest und wurde nicht erst wegen des aktuellen Medienrummels organisiert. Das Paar floh also nicht Hals über Kopf vor den Schlagzeilen, nutzt den Aufenthalt im Ausland nun aber vermutlich, um abzuwarten, bis sich die Wogen in der Heimat wieder geglättet haben. Und von Ruhe kann derzeit tatsächlich keine Rede sein: Zeitgleich sorgen schwere Vorwürfe gegen Meghans Vater Thomas Markle Senior (82) für Aufsehen. Der 82-Jährige wird wegen des Verdachts auf kinderpornografische Inhalte untersucht. Eine Quelle, die der Herzogin nahesteht, berichtet, dass ihr die gesamte Situation enorm zusetze.

Ausgerechnet Meghans Halbbruder Thomas Markle Junior (60) soll die Behörden eingeschaltet und seinen eigenen Vater angezeigt haben. Er behauptet, im Haus seines Vaters auf den Philippinen massenhaft Fotos und Videos mit Darstellungen von Kindesmissbrauch gefunden zu haben. Thomas Markle Senior bestreitet die Vorwürfe jedoch energisch. In einem Statement gegenüber der Daily Mail stellte er klar, dass die Anschuldigungen nichts als "Bullshit und Lügen" seien. Weiter erklärte er: "Ich habe keine Ahnung, warum Tom versucht, mich mit diesen Lügen zu zerstören. Ich könnte niemals tun, was mir vorgeworfen wird. Es ist das Schlimmste, was man jemandem vorwerfen kann." Meghan soll nach dem Bekanntwerden der Ermittlungen mit unzähligen Nachrichten von Freunden und Bekannten konfrontiert worden sein. Eine Quelle schilderte dem Magazin Hello, das von Hänt zitiert wird, die 45-Jährige sei "sehr, sehr aufgewühlt".

Dabei waren Meghan und Harry erst im Sommer nach sechs Jahren in den USA gemeinsam mit Archie und Lilibet nach Großbritannien zurückgekehrt. Rund zwei Monate verbrachte die Familie dort, bevor sie nun erneut das Land verließ. Zwischen der Herzogin und ihrem Vater herrscht laut Hänt ohnehin schon lange Funkstille. Bereits Ende 2025 soll sie ihm per Brief unmissverständlich klargemacht haben, dass dies ihr letztes Wort sei und er seine Enkelkinder niemals zu Gesicht bekommen werde. Wie sehr sie die aktuellen Vorwürfe emotional mitnehmen, schilderte die Quelle gegenüber Hello: "Sie schaut Lilibet an und fängt an zu weinen, wenn sie an all die Kinder, all die mutmaßlichen Opfer denkt. Sie hat selbst kleine Kinder. Es ist schrecklich."

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Imago Prinz Harry und Meghan nehmen am Scar Tree Walk in Birrarung Marr in Melbourne teil, April 2026

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Backgrid / ActionPress Thomas Markle in Mexiko, Januar 2020

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Getty Images Herzogin Meghan bei einem Termin in Sydney