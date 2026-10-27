Charles' Versöhnung mit Harry und Meghan nimmt Fahrt auf

Im britischen Königshaus bahnt sich offenbar eine weitere Annäherung an: König Charles III. (77), Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) könnten schon bald wieder aufeinandertreffen. Das berichtete die Royalexpertin Roya Nikkhah in der ITV-Sendung "Good Morning Britain". Demnach hoffen beide Seiten darauf, nach der Rückkehr des Monarchen von seiner Karibikreise zusammenzukommen und miteinander zu sprechen. Allerdings befinde sich die mögliche Versöhnung noch in einem frühen Stadium. Das letzte Treffen zwischen Harry, Meghan und dem König liegt bereits seit Juli zurück. Seit ihrer Rückkehr nach Großbritannien gab es laut der Expertin noch keinen persönlichen Kontakt. Dennoch signalisiert Charles wohl weiterhin Offenheit: Er werde seinem Sohn die Tür niemals verschließen. Diese Haltung lässt darauf hoffen, dass die tiefen Gräben zwischen dem Monarchen und den Sussexes zumindest teilweise überbrückt werden können.

Gleichzeitig betonte Roya, dass diese neue Wendung die Streitigkeiten der letzten Jahre nicht einfach ungeschehen macht. Die tiefen Risse entstanden vor allem durch die Enthüllungsinterviews über die Royals, Harrys Biografie, etliche öffentliche Statements sowie die anhaltende Kritik des Paares daran, wie ihr Rückzug aus der Königsfamilie damals gehandhabt wurde. Zu einem möglichen Treffen sagte die Expertin in der Sendung: "Wenn er von dieser Karibikreise zurückkommt, wird die Hoffnung meiner Meinung nach auf beiden Seiten darin bestehen, dass sie sich sehen und darüber sprechen." Noch in der vergangenen Woche hatte der Palast die aktuellen Vorgänge als Angelegenheit des Haushalts der Sussexes eingeordnet. Diese Haltung lasse sich laut Roya aber möglicherweise nicht länger durchhalten, da die Situation die gesamte Familie betreffe.

Die potenzielle Annäherung überschattet eine für Meghan ohnehin sehr schwere Zeit. Berichten zufolge wird auf den Philippinen gegen ihren 82-jährigen Vater, Thomas Markle, ermittelt, nachdem in dessen Haus mutmaßliche Darstellungen von Kindesmissbrauch entdeckt wurden. Die zweifache Mutter soll bereits 2019 durch ein Schreiben der Ex-Frau ihres Vaters von den schwerwiegenden Anschuldigungen erfahren haben. Was genau in dem Brief stand, bleibt unklar. Meghan hatte den Kontakt zu Thomas Markle abgebrochen. Personen aus ihrem Umfeld zufolge sei sie sehr aufgewühlt darüber, dass die Sache damals nicht genauer untersucht worden sei und die Metropolitan Police nicht tätig geworden sei. Nun versuche sie herauszufinden, warum das unterblieben ist. Laut Roya hätten Meghan und Harry diese Last sieben Jahre lang mit sich getragen und sich gefragt, welche Folgen eine Veröffentlichung für ihre Familie und das Königshaus hätte.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Prinz Harry und König Charles III.

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Getty Images König Charles III. spricht bei der Gedenkveranstaltung zum 60. Jahrestag der Aberfan-Katastrophe

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Getty Images Herzogin Meghan bei einem Termin in Sydney

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