"Baddie": Tine Wittler posiert im aufregenden Leo-Negligé

Tine Wittler (53) überrascht ihre Follower mit einem ungewohnten Look. Auf Instagram veröffentlichte die ehemalige Wohnexpertin eine Fotoserie, in der sie sich selbstbewusst und glamourös als Vamp inszeniert. Von ihrem früheren lässigen Fernsehstil ist auf den Aufnahmen kaum etwas zu erkennen. Tine trägt ein Leo-Negligé mit tiefem, spitzenbesetztem Dekolleté, dazu eine knallrote Fransenjacke, intensives Make-up und eine voluminöse platinblonde Hochsteckfrisur. Mit leicht geöffneten Lippen blickt sie lasziv in die Kamera. Die Gegensätze ihres neuen Auftritts kommentierte die Moderatorin gleich selbst: "Engel oder Teufel – das ist hier die Frage. Aber warum nicht beides?"

Die überraschende Verwandlung kommt bei ihrer Community bestens an. Unter dem Beitrag sammelten sich zahlreiche Flammen-Emojis und begeisterte Kommentare. "Wow", "Absolut ikonisch", "Baddie" und "Geniale Bilder" schrieben einige Follower. Ein anderer Nutzer brachte seine Begeisterung mit den Worten "Vamp! Richtig sexy" auf den Punkt. Auch prominente TV-Kolleginnen ließen es sich nicht nehmen, Tine Komplimente zu machen: Michaela Schaffrath (55), Alexandra Kamp (59) und Dorkas Kiefer (54) hinterließen ebenfalls positive Reaktionen unter den Fotos. Der auffällige Leo-Look löste in Tines Kommentarspalte zahlreiche Reaktionen aus. Mit der Fotoserie präsentiert sich die Moderatorin in einer ungewohnten Rolle und setzt sich bewusst von ihrem bisherigen öffentlichen Image ab. Genau dieser überraschende Stilwechsel scheint bei ihren Followern für besondere Aufmerksamkeit zu sorgen.

Bekannt wurde Tine Anfang der 2000er-Jahre mit der RTL-Sendung "Einsatz in 4 Wänden". Gemeinsam mit ihrem Team gestaltete sie darin einzelne Zimmer und teilweise sogar ganze Häuser um. Zehn Jahre lang prägte die Sendung das Fernsehprogramm und machte Tine Wittler mit ihren bunten Tuniken, weiten Schnitten und auffälligen Accessoires unverwechselbar. 2013 wurde das Format schließlich eingestellt. Anschließend zog sich die Moderatorin weitgehend aus dem Fernsehen zurück und widmete sich neuen Aufgaben. Unter anderem war sie als Künstlerin, Theaterschauspielerin und Autorin tätig. Erst vor Kurzem kehrte sie auf den Bildschirm zurück – nach 13 Jahren TV-Pause feierte sie ihr Comeback in der vierten Staffel von Die Verräter – Vertraue Niemandem!. Und auch Fotoshootings hat Tine offenbar für sich entdeckt. Zuletzt teilte sie Bilder in einem weißen Fellmantel und hochhackigen roten Lederstiefeln, dazu die passende Spitzenstrumpfhose.

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Imago Tine Wittler bei der Präsentation der Marcel Remus Bettwäsche-Kollektion bei XXXLutz in Nürnberg

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Imago Tine Wittler im Mai 2024

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ActionPress / AEDT Tine Wittler, Juli 2025