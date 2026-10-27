Oliver Pocher reagiert auf Geburt von Ex Amira Alys Tochter

Amira Aly (34) hat ihr drittes Kind und damit ihre erste Tochter zur Welt gebracht. Für sie und ihren Lebensgefährten Christian Düren (36) ist es das erste gemeinsame Baby. Am Dienstag, dem 27. Oktober, verkündete die Moderatorin die Geburt ihres "Wunders Nummer drei". Ihr Ex-Mann Oliver Pocher (48) wusste allerdings bereits vorher Bescheid: Bei der Aufzeichnung des Podcasts "Die Pochers! Live" am Sonntagabend in München gratulierten der Comedian und Sandy Meyer-Wölden (43) ihr vor Publikum zum Familienzuwachs, wie Bunte.de berichtet. Kurz vor der Entbindung hatte Amira aus der Klinik angerufen, während die beiden gemeinsamen Söhne bei Oliver waren. Doch statt über die bevorstehende Geburt ihrer Schwester zu sprechen, erzählten die fünf und sechs Jahre alten Kinder ihrer Mutter ganz andere Neuigkeiten: Einer berichtete von einem neuen Handyspiel, der andere von einem dramatischen Zwischenfall bei einem Fußballspiel.

Über das Telefonat sprach Oliver bei "Die Pochers! Live" ausführlicher. Einer der Jungen habe Amira begeistert erzählt, dass er ein neues Spiel auf dem Handy herunterladen durfte. Sein Bruder schilderte hingegen einen heftigen Zusammenstoß zweier Schalke-Profis beim Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln, das er gemeinsam mit seinem Vater und seinem Bruder im Stadion gesehen hatte. Anschließend wollte der Junge wissen, ob die verletzten Spieler womöglich in Amiras Klinik behandelt würden. Die werdende Mutter habe darüber lachen müssen. Oliver erzählte außerdem, wie emotional eine Geburt sei, und erinnerte sich an die ersten Laute seiner Kinder. "Dieser erste Schrei von dem Kind, das geht dir so ins Mark und das bleibt so hängen", erklärte er laut Bunte.de. Sandy richtete ebenfalls Glückwünsche aus: "Glückwünsche an dieser Stelle an die frischgebackene Mami." Oliver schloss sich an und sicherte seine Unterstützung zu: "Ich bin für die Kinder da, sag mir, wenn irgendwas ist."

Oliver und Amira sind Eltern von zwei gemeinsamen Söhnen. Aus seiner früheren Ehe mit Sandy hat der Comedian außerdem eine Tochter und Zwillingssöhne. Mit Amiras neugeborener Tochter wächst das Patchworkgefüge nun weiter. Nach ihrer Trennung hatten die Ex-Partner ihre Konflikte zum Teil öffentlich ausgetragen. Noch im Mai hatte Oliver bemängelt, nicht persönlich von Amiras Schwangerschaft erfahren zu haben. Über die bevorstehende Geburt setzte sie ihn dagegen direkt in Kenntnis. Einen unmittelbaren Klinikbesuch hielt er trotz seiner Glückwünsche nicht für passend. "Ich würde es natürlich, aber ich glaube, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Wir werden uns sicherlich die Woche sehen", erklärte er Bunte.de zufolge. Auch eine mögliche Rolle als Patenonkel schloss Oliver nicht grundsätzlich aus. Über die Brüder des Mädchens gebe es ohnehin eine Verbindung: "Wir werden ja mit dem Kind so oder so in einem besonderen Verhältnis stehen." Sandy ist mit solchen Konstellationen ebenfalls vertraut: Für ihre zehnjährigen Zwillinge aus einer späteren Ehe sei Oliver mittlerweile "Uncle Olli".

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Getty Images Oliver Pocher und Amira Aly im Juli 2019

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Instagram / oliverpocher Amira Aly und Oliver Pocher, November 2025

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Instagram / amiraaly Amira Aly auf ihrer Babyparty, Oktober 2026