Fans uneinig wegen Georgina und Raffaelas Promi-Büßen-Drama

In der ersten Folge von Das große Promi-Büßen ist zwischen Raffaela Raab und Georgina Fleur (36) ein Streit um Sonnencreme entbrannt, der nun auch im Netz für Diskussionen sorgt. Als Georgina erklärte, auf Sonnencreme zu verzichten, weil diese angeblich "Gift" für den Körper sei, widersprach Raffaela entschieden. Die Ärztin betonte die Bedeutung von UV-Schutz und wies Georgina auf mögliche Sonnenschäden an ihrer Haut hin. Georgina empfand die direkte Bemerkung jedoch als Beleidigung. Die Retourkutsche ließ nicht lange auf sich warten: Kurz darauf lästerten Georgina und Nadja Großmann über Raffaelas Körper. Unter den Promiflash-Beiträgen zu dem Vorfall diskutieren die Fans nun darüber, wer den Streit ins Rollen gebracht hat.

Ein großer Teil der Zuschauer stellt sich klar hinter Raffaela und hält ihren Einwand für medizinisch nachvollziehbar. "Auf LSF zu verzichten, ist grob fahrlässig", schrieb ein User auf Instagram. Ein anderer argumentierte ähnlich: "Raffaela ist noch dazu gelernte Ärztin und natürlich sagt sie dann das, was sie nun mal sieht und was passiert, wenn man keinen Sonnenschutz trägt." Auch ein weiterer Fan sah in der Bemerkung keine Beleidigung: "Mir ist schon vorher in anderen Formaten aufgefallen, dass Georginas Haut halt gealtert aussieht." Andere Nutzer sehen in Raffaelas Kommentar dagegen den Auslöser für die späteren Sticheleien. "Na ja, sie hat Georgina zuerst geshamed", lautete ein Kommentar. Ein anderer Nutzer schrieb: "Es kommt alles zurück. Das nennt sich Karma."

In der zweiten Folge der Show bekommen die Zuschauer die abwertenden Bemerkungen über Raffaelas Körper zu sehen. Georgina und Nadja machten sich zunächst über die Körperbehaarung ihrer Mitkandidatin lustig und kommentierten unter anderem ihre trainierten Oberarme. Die Tierrechtsaktivistin äußerte sich inzwischen selbst unter einem Beitrag von Promiflash zu der Situation. "Am Ende des Tages sind wir alle Tiere mit Muskeln, Blut, Falten, Nägeln und eben auch Fell", schreibt Raffaela und zeigt sich von Georginas Verhalten enttäuscht. "Euer Körper muss – wenn überhaupt – nur euch gefallen. Es ist eure Entscheidung, was ihr damit macht." Wie sich der Konflikt zwischen den beiden Frauen weiterentwickelt, können Fans in der fünften Staffel von "Das große Promi-Büßen" auf Joyn und SAT.1 verfolgen.

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Collage: Imago, Imago Collage: Georgina Fleur und Raffaela Raab

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Joyn Georgina Fleur, Raffaela Raab, Marwin Klute und Aleks Petrovic bei Promi-Büßen, 2026

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Joyn Georgina Fleur und Nadja Großmann, Promi-Büßen 2026

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