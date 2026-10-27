"Lupin"-Fans müssen sich an sechs neue Stimmen gewöhnen

Lange mussten die Fans warten, jetzt ist es so weit: Seit dem 23. Oktober 2026 stehen alle acht Folgen der vierten "Lupin"-Staffel bei Netflix bereit. Mehr als drei Jahre nach dem letzten Kapitel kehrt Omar Sy (48) als Meisterdieb Assane Diop zurück – doch das Wiedersehen klingt für deutsche Zuschauer anders als erwartet. Gleich sechs wichtige Figuren haben neue Synchronstimmen bekommen. Besonders ins Ohr fällt dabei die Hauptrolle: Assane wird nicht mehr von Sascha Rotermund (52) gesprochen, der Omar seit Jahren seine Stimme leiht und auch in den ersten drei Staffeln zu hören war. Stattdessen übernimmt Alexander Doering den Part. Auslöser für die Umbesetzungen ist ein seit Längerem schwelender Streit zwischen Teilen der deutschen Synchronbranche und Netflix. Mehrere Sprecher weigern sich, umstrittene Vertragsbedingungen zu akzeptieren, durch die sich der Streamingdienst Rechte an ihren Stimmaufnahmen für den Einsatz künstlicher Intelligenz sichern möchte, wie Filmstarts berichtet.

Auch bei weiteren bekannten Charakteren gibt es Veränderungen in der deutschen Synchronfassung. Claire wird ab sofort von Aline Staskowiak statt von Anne Helm gesprochen. Rainer Doering leiht Hubert Pellegrini seine Stimme und löst damit Michael Iwannek ab. Bei Juliette Pellegrini übernimmt Damineh Hojat die Rolle von Yvonne Greitzke. Auch Assanes bester Freund Benjamin Ferel bekommt eine neue Stimme: Künftig ist Ricardo Richter (38) anstelle von Michael Ernst zu hören. Sofia Belkacem wird nun von Marie-Therese Katt synchronisiert, zuvor sprach Leonie Dubuc die Figur. Alexander Doering ist als deutsche Stimme von Henry Cavill (43) und Sam Worthington (50) bekannt, sein Vater Rainer Doering sprach unter anderem General Grievous in mehreren "Star Wars"-Animationsserien, so Filmstarts. Ob die bisherigen Sprecher bei einer möglichen fünften Staffel zurückkehren, ist offen – eine Fortsetzung wurde bislang nicht bestätigt.

Inhaltlich bleibt "Lupin" sich treu: Omar schlüpft erneut in die Rolle des charmanten Gentleman-Diebs, der sich mit raffinierten Verkleidungen aus brenzligen Situationen rettet. Gedreht wurde wieder in Paris, wo die Handlung eng mit Assanes Familienleben und seiner Freundschaft zu Benjamin verwoben ist. Die dritte Staffel war im Oktober 2023 erschienen und hatte mit einem Paukenschlag geendet: Assane landete hinter Gittern. Die neue Staffel knüpft direkt an den offenen Schluss der vorherigen Staffel an und führt Assanes Geschichte fort. Für die Fans endet damit eine Wartezeit von mehr als drei Jahren. Neben dem Wiedersehen mit Assane, seiner Familie und seinen engsten Vertrauten müssen sie sich in der deutschen Synchronfassung allerdings auch an einige neue Stimmen gewöhnen.

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Getty Images Omar Sy

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Getty Images Schauspieler Omar Sy bei der Berlinale 2020

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Getty Images Omar Sy, Schauspieler

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