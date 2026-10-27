"Dreckschweine": Sommerhaus-Sieger ätzen gegen Mitstreiter

Achtung, Spoiler zum Finale von Das Sommerhaus der Stars auf RTL+! Ginger Costello (40) und ihr Partner Lukas Reiter haben sich in der 2026er-Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" den Sieg gesichert. Als Nachrückerpaar kamen die beiden erst verspätet ins Haus – am Ende konnten sie sich dennoch über das Preisgeld von 50.000 Euro freuen. Die entscheidende Folge ist seit Dienstag, dem 27. Oktober, bei RTL+ verfügbar, im linearen Fernsehen zeigt RTL das Finale am 3. November. Nach ihrem Triumph geben sich die Sieger im Gespräch mit Bild zwar zufrieden, üben aber zugleich deutliche Kritik an ihren Mitstreitern und den hygienischen Zuständen im Haus. Ginger betont, dass ihnen dort niemand den Erfolg gegönnt habe – gerade deshalb sei der Sieg für sie eine besondere Genugtuung. Das gesamte Preisgeld soll jetzt in ihr Hundepflegegeschäft fließen.

Vor allem für die Sauberkeit im Haus findet Ginger rückblickend klare Worte. "Die anderen Kandidaten waren ja fast alle Dreckschweine, die haben da gehaust wie Schweine", schimpft sie gegenüber Bild. Teller seien mit Essensresten aufeinandergestapelt worden, wodurch es im Haus bestialisch gestunken habe. Außerdem habe es überall Maden und Fliegen gegeben. Auch Lukas berichtet von den unappetitlichen Zuständen: "Wir mussten immer den Abwasch machen, weil es uns so geekelt hat. Ginger hat für alle Handtücher und Bettwäsche gewaschen." Dankbarkeit hätten sie dafür jedoch nicht erfahren – im Gegenteil. Zu den Reaktionen der anderen Bewohner erklärt der Unternehmer: "Und die haben sich noch aufgeregt wegen angeblicher Wasserverschwendung. Wahnsinn!" Offenbar mussten sich die beiden damit nicht nur in den Spielen, sondern auch beim Haushalt mit der Konkurrenz auseinandersetzen.

Für das gewonnene Geld haben die beiden bereits konkrete Pläne: Die vollständige Summe soll in Gingers geplanten Onlinestore für Hundepflege investiert werden. Die Siegerin entwickelt derzeit eine eigene Produktlinie und möchte künftig auch als Hundefrisörin arbeiten. Privat sind Ginger und der Wiener Pharmaunternehmer seit April 2025 zusammen. In ihrer Beziehung ist ebenfalls der nächste Schritt geplant: Langfristig möchten sie gemeinsam in einer Wohnung in Lukas' Heimatstadt Wien leben. Eine passende Bleibe haben sie nach eigenen Angaben bereits gefunden, allerdings muss diese noch hergerichtet werden. Für Lukas war die Realityshow der erste Ausflug ins Reality-TV. Ohne Folgen blieb die Erfahrung für ihn nicht: Durch den hohen Stress und die anhaltenden Streitereien mit den anderen Paaren habe er nach eigener Aussage fünf Kilogramm verloren.

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RTL "Das Sommerhaus der Stars" Staffel 11

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RTL Lukas Reiter und Ginger Costello im "Sommerhaus der Stars"

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RTL Der Cast von "Das Sommerhaus der Stars" 2026