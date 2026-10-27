Chrishell Stause und G Flip waren nie offiziell verheiratet

Erst gestern haben Chrishell Stause (45) und G Flip ihre Trennung bekannt gegeben. Nach vier gemeinsamen Jahren geht das Paar getrennte Wege. Jetzt melden sich allerdings Insider, die sowohl Chrishell als auch G Flip nahestehen, bei TMZ und erklären, dass die Verbindung des "Selling Sunset"-Stars und des australischen Musikstars nie rechtsgültig anerkannt worden sei. Und das, obwohl es gleich mehrere Trauungen gab. Die nötigen rechtlichen Schritte sollen sie dem Bericht zufolge allerdings nie abgeschlossen haben. Eine richtige Scheidung mitsamt gerichtlichen Einigungen bleibt dem Ex-Paar damit wohl erspart.

G Flip und Chrishell haben sich das erste Mal im Mai 2023 trauen lassen. Damals teilten sie sogar Fotos der Zeremonie mit ihren Fans und Followern online und machten das Eheversprechen damit öffentlich. Wie die Insider gegenüber TMZ erzählen, wollten die beiden Ehepartner die nötigen Formalitäten später nachholen – kamen aber offensichtlich nie dazu. Auch eine weitere Hochzeitszeremonie und eine spätere Erneuerung des Eheversprechens änderten nichts am offiziellen Status ihrer Verbindung. Die Trennung wurde hauptsächlich von Chrishell öffentlich gemacht, soll aber den Quellen zufolge von G Flip ausgegangen sein.

Chrishell meldete sich in einem emotionalen Video bei ihren Fans und verkündete die endgültige Trennung. Dabei betonte sie jedoch, dass sie immer noch in G verliebt sei und sich "ein kleines bisschen wie eine Versagerin" fühlen würde. Auch G meldete sich nach der Bekanntgabe zu Wort und blickte auf die gemeinsame Zeit zurück. Die Erinnerungen an die Beziehung werde G für immer wertschätzen, hieß es in der Stellungnahme. Damit äußerten sich beide öffentlich zur Trennung, ohne einen Streit auszutragen oder nähere Einzelheiten zu den Hintergründen preiszugeben.

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Getty Images Chrishell Stause und G Flip im Oktober 2024

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Getty Images Chrishell Stause bei der Time Women of the Year Gala 2026 in West Hollywood

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Getty Images G Flip auf den MTV Movie & TV Awards 2022