Charli XCX übernimmt Horrorrolle an Leonardo DiCaprios Seite

Charli XCX (34) schlägt ein neues Kapitel in ihrer Karriere auf: Die britische Sängerin wird in Martin Scorseses (83) kommendem Gothic-Psychodrama "What Happens at Night" zu sehen sein. Für das Projekt, das für 2027 angekündigt ist, steht die Musikerin gemeinsam mit Leonardo DiCaprio (51) und Jennifer Lawrence (36) vor der Kamera. Auch Mads Mikkelsen (60), Patricia Clarkson und Jared Harris (65) gehören zur Besetzung des Films. Laut einem Bericht von Variety wird die Britin in dem Gruselstreifen lediglich eine kurze Gastrolle übernehmen. Um welche Rolle es sich dabei genau handelt, ist im Moment noch ein streng gehütetes Geheimnis. Für Charli bedeutet das Engagement den bisherigen Höhepunkt ihrer noch jungen Schauspielkarriere – und das ausgerechnet bei einem Projekt unter der Leitung einer echten Hollywood-Regielegende. Details zum Umfang ihrer Szenen oder zu den Dreharbeiten wurden bisher nicht veröffentlicht.

Die Story dreht sich um ein verheiratetes Paar aus den USA, das in ein verschneites Städtchen in Europa reist, um ein Kind zu adoptieren. Doch vor Ort kommt es zu immer mehr unheimlichen Vorfällen. Schließlich geraten die beiden in eine Spirale aus verstörenden Erlebnissen, die ihre gesamte Ehe und ihre eigene Identität ins Wanken bringen. Dass Charli und Martin Scorsese zusammenfinden würden, deutete sich bereits an: Der Regisseur war neben Musiker John Cale und Designer Marc Jacobs auf dem Cover ihres im Juli veröffentlichten Projekts "Music, Fashion, Film" zu sehen. Die Sängerin baut ihre Karriere vor der Kamera schon länger aus. Nach Sprechrollen in "The Angry Birds Movie" und "UglyDolls" folgten Auftritte in "Erupcja", "100 Nights of Hero", "Sacrifice" und dem Mockumentary-Projekt "The Moment". Gegenüber The Sun erklärte sie: "Ich genieße meine Reise als Schauspielerin wirklich sehr. Ich fühle mich in diesem Bereich sehr, sehr inspiriert. Ich fühle mich unglaublich kreativ und möchte immer nur Dinge tun, die mich inspirieren und mir Energie geben."

Ihr Co-Star Leonardo DiCaprio beherrschte zuletzt ebenfalls die Schlagzeilen abseits des Filmsets. Bei der Oscar-Verleihung liefen der Oscar-Preisträger und das Model Vittoria Ceretti (28) zwar getrennt über den roten Teppich, verbrachten die Gala im Dolby Theatre aber Seite an Seite. Wie das Magazin People unter Berufung auf Insider berichtete, soll sich Leonardo in dieser Beziehung deutlich reifer verhalten als bei früheren Partnerinnen. Demnach sei er einer langfristigen und ernsthaften gemeinsamen Zukunft gegenüber absolut aufgeschlossen. Charli hält ihr eigenes Privatleben dagegen weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Bekannt ist lediglich, dass die Musikerin bereits verheiratet ist. Weitere persönliche Details machte sie im Zusammenhang mit ihrem neuen Filmprojekt nicht öffentlich. Auch zu ihren Plänen nach "What Happens at Night" äußerte sich die Britin bislang nicht näher.

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Getty Images Bei der Berlinale 2026: Charli XCX

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Getty Images Leonardo DiCaprio bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Getty Images Charli XCX, Sängerin