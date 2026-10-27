Chris O'Donnell verblüfft mit seinem Doppelgänger-Sohn

Wer vergangenes Wochenende durch Social Media scrollte, musste bei Chris O'Donnell womöglich zweimal hinsehen. Der Schauspieler gratulierte seinem Sohn Chip O'Donnell mit einer ganzen Reihe privater Aufnahmen zum 26. Geburtstag. Auf einem gemeinsamen Selfie auf Instagram wird deutlich, wie ähnlich sich Vater und Sohn sehen. Dazu postete Chris weitere Schnappschüsse, die Chip als kleinen Jungen und in der Gegenwart zeigen. Zahlreiche Follower sprachen daraufhin prompt von einem Doppelgänger oder gar von einem Zwilling. Seine Glückwünsche verband der stolze Papa jedoch mit einem kleinen Seitenhieb auf das gemeinsame Hobby der beiden. "Seit 26 Jahren dominiere ich dich auf dem Golfplatz, alles Gute zum Geburtstag, Chip O'Donnell, ich liebe dich, Kumpel!", schrieb er unter die Bilderstrecke.

In der Kommentarspalte sorgte allerdings nicht nur Chips Optik für Gesprächsstoff. Viele Fans und Weggefährten der Familie zeigten sich auch davon überrascht, wie schnell der Sohn des Schauspielers groß geworden ist. Eric Christian Olsen (49), der mit Chris jahrelang für die Serie "NCIS: Los Angeles" vor der Kamera stand, reagierte unter der Fotostrecke ungläubig: "26!!!?!?????" Ein weiterer Nutzer fragte sich: "Wie kannst du einen 26-Jährigen haben?" Ein Großteil hatte jedoch vor allem die verblüffende Ähnlichkeit im Blick. "Alles Gute zum Geburtstag an deinen Zwilling! Außerdem liebe ich die Brille!", hieß es in einem Kommentar. Ein weiterer Follower brachte seine Begeisterung so auf den Punkt: "Verdammt. Es ist, als hätte er sich vervielfacht. Wunderschön."

Doch Chip ist nicht der einzige Nachwuchs des Schauspielers: Chris ist seit 1997 mit Caroline Fentress verheiratet, gemeinsam haben die beiden fünf Kinder. Neben dem frischgebackenen Geburtstagskind gehören Lily (27), Charles (23), Finley (20) und Maeve (18) zur Familie. Beruflich hat sich für Chris zuletzt einiges verändert. Seit dem vergangenen Jahr lebt die Familie zeitweise in Nashville, denn dort steht der Schauspieler für die Serie "9-1-1: Nashville" vor der Kamera – und drehte schon so einige verrückte Szenen. Zuvor war er über viele Jahre hinweg vor allem durch seine Rolle in "NCIS: Los Angeles" bekannt, wo er unter anderem an der Seite von Eric zu sehen war.

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Getty Images Chris O'Donnell beim Disney Upfront in New York City 2026

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Instagram / chrisodonnell Chris O'Donnell mit seinem Sohn Chip O'Donnell, Oktober 2026

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Getty Images Der Cast von "9-1-1: Nashville"

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