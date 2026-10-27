Vergeben: Promi-Büßen-Marwin weist Georgina in die Schranken

Bei Das große Promi-Büßen kamen sich zwei Kandidaten in der ersten Nacht schon ziemlich nah: Georgina Fleur (36) suchte sich einen neuen Schlafplatz – und zwar direkt bei Marwin Klute (29). Der Grund: Sein Feldbett stand näher am wärmenden Ofen. Kurzerhand legte sich die Dubai-Auswanderin also zu ihrem Mitstreiter. Am nächsten Tag zog der 29-Jährige in der Show jedoch eine klare Grenze und machte deutlich, dass die gemeinsame Nacht eine einmalige Sache bleiben soll. Neben dem Wunsch nach mehr Platz führte er vor allem ein Argument an – er ist nämlich vergeben. "Das können wir nicht immer machen. Einmal ist es ok, aber erstens brauche ich Platz und zweitens habe ich eine Freundin", betonte Marwin gegenüber Georgina. Von Romantik konnte bei dem nächtlichen Bettenwechsel also keine Rede sein.

Georgina selbst sah in ihrer Aktion nichts Verwerfliches. "Es musste sein, es war so kalt, ich wäre gestorben. Das war purer Überlebensinstinkt", rechtfertigte sie sich in der Sendung. Auf die Abfuhr von Marwin reagierte sie sichtlich empfindlich und betonte, dass sie keinerlei Hintergedanken gehabt habe: "Ich habe doch gar nichts gemacht, ich habe mich neben ihn gelegt, meine Güte." Ihre jeweiligen Einzelfeldbetten hatten sich die Kandidaten zuvor mit vollem Einsatz erspielen müssen – für Georgina offenbar aber kein Grund, bei Kälte in ihrem eigenen zu verharren. Dass ihr Auftreten für Reibereien sorgen könnte, ist ihr durchaus bewusst. "Ich habe eine spitze Zunge und kann mir schon vorstellen, dass ich für den ein oder anderen Streit oder Beleidigungen büßen muss. Ich provoziere total und spiele damit. Ganz ehrlich, das macht ja auch Spaß! Die Leute wollen Show, ich gebe denen Show", erklärte sie.

Wer die Freundin ist, auf die sich Marwin im Camp berief, verriet er in der Show nicht. Inzwischen ist das Geheimnis jedoch gelüftet: Der Realitystar ist mit Francesca Morgese zusammen. Kennengelernt hatten sich die beiden bei Are You The One – Reality Stars in Love. Dort durchlebten sie Höhen und Tiefen, und auch die eine oder andere Träne floss – am Ende verließen sie die Datingshow aber gemeinsam. Beim großen AYTO-Wiedersehen bestätigten Marwin und Francesca dann kürzlich offiziell ihre Beziehung und machten deutlich, dass ihre Verbindung auch nach den Dreharbeiten weiterhin bestand. Zuvor hatten die beiden ihre Liebe nicht öffentlich machen dürfen, da ihnen Vertragsstrafen gedroht hätten.

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Joyn Collage: Marwin Klute und Georgina Fleur

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Joyn Marwin Klute, "Das große Promi-Büßen" 2026

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Instagram / francibrinley Marwin Klute und Francesca Morgese

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