Totalkollaps: Frau erbricht sich auf König Haakons Festtafel

Bei König Haakons (53) erstem Stortingsdinner als Monarch hat ein medizinischer Notfall für einen dramatischen Moment gesorgt. Der Abend verlief zunächst gewohnt feierlich: Die 199 geladenen Gäste genossen das edle Menü, bei dem traditionell Elch als Hauptgang und Moltebeeren zum Dessert serviert wurden. Doch gegen Ende der Mahlzeit setzte bei der Politikerin Marthe Hammer plötzlich ein heftiger Schmerz ein. Ausgerechnet in dem Moment, als der feierliche Auszug anstand und alle Anwesenden gemäß Protokoll aufstehen sollten, versagte ihr Kreislauf völlig unerwartet und die Frau verlor das Bewusstsein. "Mir wurde gesagt, ich sei über den Tisch gestürzt und hätte mich übergeben", erinnert sie sich später im Interview mit Nettavisen.

Die Tischnachbarn der Politikerin schalteten trotz des immensen Schrecks blitzschnell, legten die Bewusstlose behutsam auf den Parkettboden und brachten sie in die stabile Seitenlage. Erst auf dem Boden kam die Abgeordnete langsam wieder zu sich. Noch immer sichtlich betroffen, jedoch mit spürbarer Dankbarkeit gegenüber ihren Tischnachbarn, erklärt Marthe im Gespräch mit der norwegischen Zeitung: "Das ist nicht das, was man tun möchte, wenn man den König besucht." Sie bedankte sich herzlich bei ihren Ersthelfern und bestätigte humorvoll, dass ihre festliche Tracht nun erst einmal in die Reinigung müsse.

Das 108. Stortingsdinner war für die norwegische Königsfamilie ein Abend voller tiefgreifender Emotionen. Während Königin Mette-Marit (53) zu Hause blieb, um sich von ihrer Lungentransplantation zu erholen, feierte Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) bei der Gala ihren großen Einstand. Für König Haakon VIII. war es zudem das erste Stortingsdinner als Monarch nach dem Tod seines Vaters König Harald V. (†89). In seiner bewegenden Ansprache gedachte Haakon des verstorbenen Königs: "Nun stehe also ich hier und nicht mein Vater. Ich vermisse ihn heute Abend, und damit bin ich wohl nicht allein. Aber ich habe andere gute Teamkameraden an meiner Seite." Mit gewohntem Charme bescheinigte er seiner Familie scherzhaft, in drei Leistungsklassen anzutreten: der Superveteranin Königin Sonja (89), der Juniorin Ingrid Alexandra und ihm selbst in seinen besten Jahren.

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Imago König Haakon VIII., damaliger Prinz, im Dezember 2025 in Norwegen

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Getty Images Königin Sonja, Kronprinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus winken nach der Beisetzung von König Harald V in Oslo

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Dusan Reljin, The Royal Court Königin Mette-Marit und König Haakon VIII.

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