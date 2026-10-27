Ellie Goulding überrascht mit sportlichem After-Baby-Body

Ellie Goulding (39) präsentiert sich bloß sieben Monate nach der Entbindung ihres zweiten Kindes bereits wieder in absoluter Spitzenform. In ihrer Instagram-Story teilte die Sängerin ein privates Spiegelselfie, für das sie in einem figurbetonten schwarzen Crop-Top samt passender Unterwäsche posierte. Das knappe Textil setzte ihre definierte Bauchpartie dabei eindrucksvoll in Szene. Für ihre Anhängerschaft besitzt dieses Foto echten Seltenheitswert, da Ellie ihren After-Baby-Body sonst nur äußerst zurückhaltend im Netz zeigt. Ihre Tochter Iris Edaline kam am 6. März 2026 im Lindo Wing in London zur Welt. Der Vater des kleinen Mädchens ist Ellies Partner Beau Minniear. Für die Sängerin und den 29-jährigen Darsteller handelt es sich um den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Das Paar hatte die Schwangerschaft zwar im Vorfeld bestätigt, behielt detaillierte Einblicke in das Familienleben anschließend aber weitgehend für sich. Mit dem durchtrainierten Motiv meldete sich Ellie nun fulminant bei ihrer Community zurück.

Den Namen der Kleinen enthüllte Ellie erst mit etwas Verzögerung durch eine traditionelle Geburtsnotiz in The Times öffentlich gemacht. Mittlerweile richtet die Musikerin ihre Aufmerksamkeit jedoch wieder verstärkt auf ihr künstlerisches Schaffen. Im September brachte sie ihr sechstes Studioalbum "I Know Too Much" heraus, das insgesamt zehn Songs umfasst. Bereits einen Monat vor dem Release hatte Ellie das Album mit gewagten Aufnahmen auf Instagram angekündigt. In einem hauchzarten weißen Minikleid gab sie dabei den Blick auf ihre Unterwäsche frei. Auch auf der Konzertbühne meldete sich die Sängerin zurück: Den frischen Track "Black Prada Dress" gab sie beim Radio 1's Big Weekend 2026 erstmals live zum Besten. Damit läutete Ellie nach der babybedingten Auszeit zeitgleich ihr musikalisches Comeback ein.

Ellie und Beau wurden erstmals im Juli 2025 miteinander in Verbindung gebracht. Zwei Monate später machten die Musikerin und der Schauspieler ihre Beziehung öffentlich. Iris ist Ellies zweites Kind: Aus ihrer Ehe mit dem Kunsthändler Caspar Jopling (34) hat sie bereits den fünfjährigen Sohn Arthur. Die Scheidung von Caspar wurde im Januar 2025 abgeschlossen. Trotz des Ehe-Aus pflegen die beiden weiterhin ein gutes Verhältnis, um gemeinsam für Arthur da zu sein. Die Trennung schlägt sich unterdessen direkt in Ellies neuen Liedern nieder, da sie das Werk selbst als ihr persönliches "Scheidungsalbum" bezeichnet. In den Songtexten verarbeitet sie neben dem Beziehungsende verschiedene Facetten von Herzschmerz und Neubeginn. Das Album verbindet somit ihre musikalische Rückkehr mit Themen aus den vergangenen Jahren.

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Imago Ellie Goulding beim Coachella Valley Music and Arts Festival 2014 in Indio

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elliegoulding Sängerin Ellie Goulding im Oktober 2026

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Getty Images In der Royal Box von Wimbledon: Ellie Goulding und Beau Minniear