Brad Pitt setzte in dunklen Zeiten auf kleine Erfolge

Brad Pitt (62) gibt derzeit tiefe Einblicke in sein Innenleben. Während der Promotion zu seinem neuen Film "Heart of the Beast" sprach der Schauspieler gegenüber The Sun offen über die schwersten Phasen seines Lebens und darüber, was ihm damals Halt gegeben hat. Nach der langwierigen Scheidung von Angelina Jolie (51) habe er sich vor allem auf sein engstes Umfeld gestützt – auf enge Freunde, einige wenige Familienmitglieder und einen ehrlichen Umgang mit den eigenen Problemen. "Wenn ich an die dunkleren Tage denke, waren es definitiv meine engen Beziehungen, auf die ich mich stark verlassen habe. Freunde, liebe enge Freunde, eine Handvoll enger Familienmitglieder, und ich bin sehr offen mit meinem Kampf umgegangen", erklärte er. Auch von den Überlebensexperten, die das Team bei den Dreharbeiten zu dem Survivaldrama begleiteten, habe er einiges gelernt – so zum Beispiel, wie entscheidend kleine Etappenziele in Krisenzeiten sind.

"Die Überlebensexperten sagten uns, es gehe nur um kleine Erfolge. Man wird Verluste erleiden, man wird Schmerzen erleiden, aber es geht einfach darum, den nächsten kleinen Erfolg zu erreichen", schilderte Brad im Gespräch mit The Sun. Sein eigenes Leben richtet der Schauspieler mittlerweile auch danach aus: Bei Herausforderungen konzentriere er sich nicht auf das große Ganze, sondern immer nur auf den nächsten machbaren Schritt. In "Heart of the Beast" spielt Brad den pensionierten Special-Forces-Offizier James Belmont, der nach einem Flugzeugabsturz mit seinem früheren Diensthund Odin in der Wildnis Alaskas ums Überleben kämpft. Den Rückhalt, den er von geliebten Menschen bekommen hat, betonte er nochmals gesondert: "Und sich Menschen, die einen lieben und einem den Rücken stärken und die man ebenfalls liebt, so frei öffnen zu können, ist alles. Es ist alles", betonte er.

Mit Angelina Jolie war Brad gut 12 Jahre liiert – nach nur zwei Ehejahren gaben sie dann 2016 ihre Trennung bekannt. Der anschließende Rechtsstreit zog sich über rund acht Jahre, erst 2024 wurde die Scheidung abgeschlossen. Die sechs gemeinsamen Kinder sind mittlerweile alle volljährig. Auch zu einem anderen sensiblen Thema hatte sich der Schauspieler zuletzt geäußert: Nach sieben Jahren ohne Alkohol trinkt er nach eigenen Angaben inzwischen wieder gelegentlich, allerdings nur in begrenzten Mengen und geht dabei verantwortungsvoll damit um. Mit seiner Partnerin Ines (33) de Ramon zeigt sich der Schauspieler seit Jahren in der Öffentlichkeit und wirkt dabei glücklich und gelöst.

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Imago Brad Pitt, Filmstar

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Imago Szene aus "Heart of the Beast" mit einem Special-Forces-Soldaten und seinem Diensthund in der Wildnis Alaskas

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Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Getty Images Brad Pitt und Ines de Ramon bei der Premiere von "Heart of the Beast" beim 74. Filmfestival von San Sebastián