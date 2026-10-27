Richter Alexander Hold: Diese kuriosen Jobs hatte er früher

Bevor Alexander Hold (64) als TV-Richter einem Millionenpublikum bekannt wurde, hielt er sich mit einigen ungewöhnlichen Nebenjobs über Wasser. Im Interview mit dem Joyn-Format "Behind The Screens" sprach der Jurist bei der Preisverleihung "Blauer Panther" in München anlässlich seines bevorstehenden TV-Comebacks über seine früheren Tätigkeiten. "Ich bin totaler Fan von Ferienjobs. Ich habe ja vom Bierfahrer über Möbelpacker und Parfumverkäufer bis zum Tapetenvertreter alles gemacht", erzählte er dem Format. In seinem heutigen Berufsalltag spielen Bierkästen und Tapetenrollen keine Rolle mehr. Stattdessen kehrt er schon bald wieder als Richter vor die Kamera zurück.

Nach seinen zahlreichen Ferienjobs kam später auch das Fernsehen als Nebenbeschäftigung für den gebürtigen Bayern hinzu. Von 2001 bis 2013 prägte er mit der Gerichtssendung "Richter Alexander Hold" das Nachmittagsprogramm von SAT.1 und wurde einem breiten Publikum bekannt. Inzwischen sitzt er hauptberuflich als Abgeordneter der Freien Wähler im Bayerischen Landtag. Für die Neuauflage seiner Sendung kehrt er nun zusätzlich vor die Kamera zurück. Das Wiedersehen mit dem vertrauten Set scheint ihn dabei besonders bewegt zu haben: "Es war wie Heimkommen. Und es war einfach der schönste Ferienjob", schwärmte er. Los geht es am 26. Oktober 2026 um 20:15 Uhr mit einem Primetime-Film. Ab dem 27. Oktober werden dann täglich um 18 Uhr insgesamt 50 neue Verhandlungen unter dem Titel "Richter Alexander Hold - Seine neuen Fälle" ausgestrahlt. Beide Formate laufen auf SAT.1 und Joyn.

Im Spielfilm "Richter Alexander Hold - Der Prozess seines Lebens" wird ein 16 Jahre zurückliegender Fall erneut aufgerollt. Im Zentrum steht ein brutaler Mordanschlag auf den Geschäftsmann Andreas L. Dabei stellt sich die Frage, ob die Tat mit dem damaligen Verschwinden seiner kleinen Tochter zusammenhängt. Für Alexander hat der Fall eine besondere Bedeutung, wie er im Interview verriet: "Es geht um einen Fall, der mich nicht losgelassen hat - und da habe ich noch eine Rechnung offen! Das wird, glaube ich, super spannend!" Seine juristische Expertise bringt der TV-Richter nicht nur aus seiner Fernseharbeit mit. Bevor er vor der Kamera bekannt wurde, war er als Staatsanwalt tätig und arbeitete als Richter am Amtsgericht Kempten.

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Getty Images Alexander Hold, Richter

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Joyn / BECKER FILMS Richter Alexander Hold in den neuen Folgen, 2026

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Alexander Hold auf dem Oktoberfest 2017

Welcher von Alexanders früheren Jobs überrascht euch am meisten? Bierfahrer. Parfumverkäufer. Möbelpacker. Tapetenvertreter. Ergebnis anzeigen