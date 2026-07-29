Joe Amabile plant, nach seiner Hirn-OP Marathon zu laufen

Der US-amerikanische Reality-TV-Star Joe Amabile hat einen bemerkenswerten Plan für die Zukunft bekannt gegeben: Er möchte 2026 beim New York City Marathon an den Start gehen. Auf Instagram teilte er einen Screenshot seiner Zulassung für das Rennen und kommentierte das Bild mit den Worten "Mal sehen" sowie einem Fingerkreuz-Emoji. Das kommt nicht von ungefähr – denn der Realitystar steht kurz vor einem schwerwiegenden medizinischen Eingriff. Ärzte entdeckten eine blaubeergroße Läsion in seinem Gehirn, die einem Gliom, also einem Hirntumor, ähnelt. Die Kraniotomie zur Entfernung des Tumors soll kommende Woche im renommierten Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York stattfinden.

Auf Instagram ließ Joe seine Follower auch wissen, warum sich die Operation verzögert hat: Ursprünglich war der Eingriff für vergangenen Dienstag geplant, musste aber nach einem Krankenhauswechsel um eine Woche verschoben werden. "Das Warten war hart, es war schwierig", sagte er in einem Video. "Einerseits denke ich: Okay, lasst uns das hinter uns bringen. Andererseits sage ich mir: Warum hast du es so eilig, eine Gehirnoperation zu bekommen?" In seinem Post ergänzte er: "Ich bin jemand, der einfach das Pflaster abreißen will, also war das Warten wirklich alles andere als einfach. Viele Höhen und Tiefen, aber ich bin fast da."

Joe hatte die Diagnose vor einigen Wochen öffentlich gemacht, nachdem ein Prenuvo-Scan die Auffälligkeit zunächst aufgezeigt hatte und ein anschließendes MRT den Befund bestätigte. "Ich dachte, so etwas wird mir nie passieren – und jetzt stehe ich hier", sagte er damals offen auf Instagram. In einem Podcast sprach er gemeinsam mit seiner Frau Serena Pitt ausführlich über die bevorstehende OP und die Überlegungen, die ihn letztlich zur Entscheidung für die Kraniotomie geführt haben. Joe erklärte dabei, dass er sich in einem frühen Stadium befinde und hoffe, dass der Tumor vollständig entfernt werden könne.

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Getty Images Joe Amabile spricht bei "Click Bait" with Bachelor Nation Live während des SCAD TVfest 2023 in Atlanta, Georgia

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Instagram / joeamabile1 Joe Amabile, Realitystar

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Instagram / joeamabile1 Joe Amabile und Serena Pitt

Wie findet ihr Joes Plan, nach der OP beim New York City Marathon 2026 zu starten? Mega motivierend – so ein Ziel gibt Kraft. Etwas früh – erst mal komplett gesund werden. Ergebnis anzeigen