Joe Amabile will nach Hirn-OP wieder die "Kontrolle haben"

Joe Amabile hat sich nach seiner Gehirnoperation ein besonderes Ziel gesetzt: Der Realitystar will am 1. November beim TCS New York City Marathon an den Start gehen. Das bestätigte er jetzt im Gespräch mit Us. Der Eingriff im August hatte ihm deutlich gemacht, wie wenig er selbst in der Hand hatte – weder den Tumor noch die notwendige Operation konnte er beeinflussen. "Eine Gehirnoperation liegt irgendwie außerhalb deiner Kontrolle, und auch ein Hirntumor ist etwas, das außerhalb deiner Kontrolle liegt. Mir ein Ziel zu setzen, das mir die Kontrolle zurückgab, gab mir deshalb einfach das Gefühl, dass es wichtig war", erklärte er dem Magazin. Während seiner Genesung habe Joe bewusst versucht, positiv zu bleiben. Deshalb begann er auch mit dem Training für den Marathon, obwohl er anfangs nicht wusste, ob er eine solche Strecke überhaupt noch einmal bewältigen könnte.

Zwei Marathons hat Joe bereits hinter sich gebracht, diesmal rechnet er allerdings mit einer langsameren Zeit. Nach den vergangenen Monaten dürfte das Erreichen der Ziellinie für ihn jedoch eine besondere Bedeutung haben. Seine Genesung sei insgesamt gut verlaufen, einfach war sie aber keineswegs. Vor allem zu Beginn habe der Realitystar starke Schmerzen gehabt und viele Schmerzmittel benötigt. In den ersten anderthalb Wochen nahm er bei Bewegungen zudem ein beunruhigendes, schwammiges Gefühl im Kopf wahr. Selbst wenn er sich zu kräftig hinsetzte, habe es für ihn geklungen, als würde sich etwas in seinem Gehirn bewegen. Inzwischen fühlt sich Joe zeitweise bereits wieder vollkommen fit, obwohl die Heilung noch andauert. Genau darin liege derzeit die Herausforderung. "Ich glaube, jetzt ist es schwierig, weil ich mich zeitweise zu 100 Prozent fühle, es aber nicht bin. Ich erhole mich noch, und ich neige dazu, Dinge zu übertreiben. Ich glaube, es ist wichtig, mir selbst gegenüber nachsichtig zu sein", schilderte er gegenüber Us.

Bei dem Eingriff im August wurde ein etwa blaubeergroßer Tumor vollständig aus Joes linkem Frontallappen entfernt. Später erklärte er, dass es sich dabei um ein sehr niedriggradiges Astrozytom gehandelt habe. Abgeschlossen ist die medizinische Behandlung damit aber nicht: Er soll dauerhaft täglich ein Medikament einnehmen, das eventuell verbliebene schädliche Zellen inaktiv halten soll. In dieser belastenden Zeit kann Joe auf die Unterstützung seiner Ehefrau Serena Pitt zählen. Die beiden lernten sich in der siebten Staffel von Bachelor in Paradise kennen. Wie sie mit der für beide völlig neuen Situation umgeht, beeindruckt ihn sehr – er beschreibt sie als außergewöhnlich stark. "Ich hätte mit ihr nicht mehr Glück haben können. Sie ist wirklich die Beste", schwärmte er. Beim New-York-Marathon dürfte Serena ihn ebenfalls unterstützen, während Joe sein selbst gesetztes Ziel verfolgt und weiter an seiner Genesung arbeitet.

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Instagram / joeamabile1 Joe Amabile, Reality-TV-Star

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Instagram / joeamabile1 Joe Amabile nach seiner Hirn-OP, August 2026

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Instagram / joeamabile1 Joe Amabile und Serena Pitt

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