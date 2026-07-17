Kristen Bell & Dax überraschen mit getrennten Hotelzimmern

Familienurlaub mal anders: Kristen Bell (45) hat jetzt einen ungewöhnlichen Einblick in die Reisegewohnheiten ihrer Familie gegeben – und damit eine hitzige Debatte ausgelöst. Die Frozen-Schauspielerin verriet in ihrer Instagram-Story, dass sie und ihr Mann Dax Shepard (51) im Urlaub nicht dasselbe Hotelzimmer teilen. Statt gemeinsam zu schlafen, bucht das Paar gleich zwei Zimmer – jeder Elternteil übernimmt eines der zwei gemeinsamen Kinder. Töchter Lincoln und Delta verbringen die Nächte also getrennt voneinander. Was dabei besonders rührend ist: Dax steht jeden Morgen früher auf und stellt Kristen einen Kaffee vor die Tür. In ihrer Story kommentierte die Schauspielerin das Arrangement mit den Worten: "Das nennt sich wahre Liebe."

Neben dem Hotelzimmer-Detail teilte Kristen auch Bilder, die ihren Mann beim gemeinsamen Schwimmen mit einem ihrer Mädchen in einem klaren See zeigen. Die Tochter trägt dabei eine Schwimmweste – ihr Gesicht ist mit einem Emoji verdeckt. In den Kommentaren wurde die ungewöhnliche Schlafaufteilung allerdings nicht von allen Fans bejubelt. Viele zeigten sich irritiert: "Normalerweise teilt man doch ein Zimmer für die Kinder und eins für die Eltern auf, oder?", schrieb ein Nutzer. Ein anderer kommentierte: "Das ist nicht die Art von Liebe, die ich mir wünsche, aber jedem das Seine." Wieder jemand anderes witzelte: "Als Nächstes wird es heißen: 'Kristen Bell und Dax Shepards Geheimnis einer langen, glücklichen Ehe: getrennt leben und nicht miteinander sprechen.'"

Kristen und Dax sind seit Jahren für ihre offene Art bekannt, über ihre Beziehung zu sprechen – und sorgen damit regelmäßig für Gesprächsstoff. Zuletzt hatte das Paar Aufmerksamkeit erregt, als die Schauspielerin in einem Instagram-Post zum zwölften Hochzeitstag einen Witz über ihren Mann machte, der viele Nutzer irritierte. "Alles Gute zum 12. Hochzeitstag an den Mann, der nach [einer] Folge von 'Dateline' einmal zu mir sagte: 'Ich würde dich niemals umbringen. Viele Männer haben irgendwann ihre Frauen getötet. Obwohl ich einen starken Anreiz hätte, dich zu töten, würde ich es nie tun'", gab sie seine Worte wieder. Dax äußerte sich zu der Kritik, das Paar verharmlose häusliche Gewalt, in seinem Podcast "Armchair Expert": "All diese Menschen, die überzeugt sind, ich würde Kristen schlagen – keiner von ihnen ist verheiratet", stellte er klar.

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Getty Images Dax Shepard und Kristen Bell bei der Go Campaign Gala 2025

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Instagram / kristenanniebell Dax Shepard mit einer seiner Töchter, Juli 2026

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Getty Images Kristen Bell zu Gast bei Andy Cohen in New York City am 21. Oktober 2025